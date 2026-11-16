Το είδωλο της Μάα Ντούργκα στέκεται όρθιο πάνω στον δαίμονα Μαχισασούρ, ο οποίος είναι στα πόδια της ως υποταγμένος. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Στη ζωντανή, εύπορη γειτονιά του πάρκου Τσιταραντζάν (CR Park) στο Νοτιοανατολικό Δελχί στην Ινδία, το απαλό βουητό της αφοσίωσης αναμειγνύεται με το ρυθμικό κροτάλισμα των εργαλείων καθώς οι τεχνίτες δίνουν ζωή στον ιερό πηλό. Φτιάχνουν είδωλα της Μα (μητέρας) Ντούργκα, της σεβαστής ινδουιστικής θεότητας, που συμβολίζει τη νίκη του καλού επί του κακού, μια διαχρονική αφήγηση που αντηχεί βαθιά στον σημερινό περίπλοκο κόσμο.
Οι τεχνίτες χρησιμοποιούν πινέλο για να ζωγραφίσουν τις περίπλοκες λεπτομέρειες των γλυπτών. Εικόνα από τον φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Το Ναβράτρι, το οποίο μεταφράζεται ως «εννέα νύχτες», είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες γιορτές στο ινδουιστικό ημερολόγιο. Τιμάει πρισσότερο τον θρίαμβο της Μα Ντούργκα ενάντια στον δαίμονα Μαχισασούρα, ένα βουβαλίσιο δαίμονα, που αντιπροσωπεύει το χάος και την καταπίεση.
Η επιβλητική και ημιτελής παρουσία της Μαα Ντούργκα υψώνεται πάνω από τον Μαχισασούρα. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Σύμφωνα με την ινδουιστική μυθολογία, o Μαχισασούρα ευλογήθηκε με το δώρο του να είναι αήττητος απέναντι σε όλους τους άνδρες και η τυραννία του εξαπλώθηκε στα ουράνια και στην γη. Ως αντίποινα, οι Θεοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια ισχυρή θηλυκή πολεμίστρια, την Μάα Ντούργκα. Καβαλώντας ένα λιοντάρι και κρατώντας θεϊκά όπλα στα πολλά της χέρια, πολέμησε τον Μαχισασούρα επί εννιά μέρες και την δέκατη τον κατανίκησε. Το γεγονός παρέμεινε γνωστό και γιορτάζεται πλέον, ως Βιζαγιαντασάμι ή Ντουσέντρα.
Ένας καλλιτέχνης σχολαστικά τελειοποιεί το ομοίωμα του δαίμονα Μαχισασούρα. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Έτσι όπως η Mάα Ντούργκα υψώνεται πάνω από τους δαίμονες που κατατροπώνει, το είδωλό της έγινε σύμβολο ελπίδας και ανθεκτικότητας, αντανακλώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζομαι παγκοσμίως. Με την αυξανόμενη έμφυλη βία και τις περιβαλλοντικές καταστροφές που απειλούν τις κοινότητες εξαιτίας των πολέμων, η νίκη της είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.
Ένα γαλήνιο ομοίωμα του Γκανές, Θεού των Νέων Ξεκινημάτων, της Γαλήνης και της Τύχης, απεικονίζεται δίπλα σε έναν τεχνίτη που δουλεύει ένα άλλο ομοίωμα του Γκανές στο βάθος. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Η γιορτή αυτή είναι πολλά περισσότερα από έναν εορτασμό ενός μυθολογικού συμβάντος. Είναι μια αντανάκλαση της συνεχούς μάχης μεταξύ καλού και κακού, όχι απλά στον επίγειο κόσμο, αλλά και μέσα στον καθένα από εμάς. Οι εννέα μέρες του Ναβαράτρι είναι αφιερωμένες στην λατρεία των διαφορετικών μορφών της θεάς, οι οποίες συμβολίζουν την αγνότητα, την δύναμη, την γνώση και την προστασία.
Ένας τεχνίτης τοποθετεί γκλίτερ στα πόδια της Μάα Ντούργκα προσθέτοντας τις τελικές πινελιές λάμψης. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Μια ματιά στο εργαστήρι του καλλιτέχνη δείχνει μια μεγάλη ποικιλία σε εργαλεία και γλυπτά. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Όσο οι τεχνίτες στο Πάρκο Τσιταραντζάν δουλεύουν αδιάκοπα στα στενά σοκάκια, σμιλεύοντας τα ομοιώματα της Μάα Ντούργκα, αντικατοπτρίζουν την ουσία της θεότητας, όσο εκείνη προετοιμάζεται να καταπολεμήσει τους δαίμονες. Κάθε περίτεχνη λεπτομέρεια που σμιλεύουν αντανακλά στην δυναμική αλλά και συμπονετική φύση της, ενσαρκώνοντας την ανθεκτικότητα και την δύναμη του θείου θηλυκού.
Ένας τεχνίτης ζωγραφίζει προσεκτικά τις ζωηρές λεπτομέρειες του ομοιώματος του Γκανές. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Το πρόσωπο του δαίμονα Μαχισασούρα φωτίζεται με δραματικό τρόπο, ώστε να τονιστεί η έντονη και άγρια έκφρασή του. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια..
Ένα προσφάτως σμιλευμένο ομοίωμα της Μάα Ντούργκα. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Ένας τεχνίτης προσθέτει τις τελειωτικές πινελιές ενός κύκνου, που συνοδεύει την Σαρασβάτι, Θεά της σοφίας. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Μισοτελειωμένο γλυπτό του Καρτικέγια, Θεού του πολέμου, μένει ανέγγιχτο στην γωνία, περιμένοντας τα χέρια του καλλιτέχνη να το αναστήσουν. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Ραβδιά από μπαμπού υποβαστάζουν το ομοίωμα της Μάα Ντούργκα, διασφαλίζοντας την σωστή ισορροπία της όσο υψώνεται επιβλητικώς. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Ένας τεχνίτης αναμιγνύει έντονα χρώματα σε ένα μπολ για να βάψει τα ομοιώματα. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Ένας καλλιτέχνης αναμιγνύει λάσπη και σανό για να δημιουργήσει το ιδανικό υλικό για γλυπτική. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Ένα προσφάτως τελειωμένο ομοίωμα παραμένει καλυμμένο, αναμένοντας την τελευταία πινελιά μπογιάς. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Κοντινό πλάνο του προσώπου της Μάα Ντούργκα, όσο το ομοίωμά της στεγνώνει κάτω από τον ζεστό απογευματινό ήλιο. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Το πρόσωπο του Μαχισασούρα έχει πλέον ολοκληρωθεί με λεπτομερώς αποδοσμένες τρομακτικές εκφράζεις οργής και ανυπακοής. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Γλυπτά στέκονται παρατεθειμένα σε ευκρινείς σειρές κάτω από τον ήλιο, για να είναι έτοιμα πριν την γιορτή. Εικόνα του φωτορεπόρτερ Shivansh Srivastava. Χρησιμοποιείται με άδεια.
Όσο οι προετοιμασίες εκτυλίσσονται στο Πάρκο Chittaranjan, αυτός ο μικρόκοσμος προσφέρει όχι μόνο μια ματιά στην δημιουργία της ιερής τέχνης αλλά και μια αντανάκλαση της συλλογικής μας ανάγκης για δύναμη, ανθεκτικότητα και ανανέωση.
Σχετικά με τον συγγραφέα: Ο Shivansh Srivastava είναι φωτορεπόρτερ με έδρα το Δελχί και την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Ινδίας. Το έργο του επικεντρώνεται κυρίως στον πολιτισμό, στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ζητήματα φύλου, τις κοινωνικές δυναμικές, τη ν κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον.