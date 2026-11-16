Στη ζωντανή, εύπορη γειτονιά του πάρκου Τσιταραντζάν (CR Park) στο Νοτιοανατολικό Δελχί στην Ινδία, το απαλό βουητό της αφοσίωσης αναμειγνύεται με το ρυθμικό κροτάλισμα των εργαλείων καθώς οι τεχνίτες δίνουν ζωή στον ιερό πηλό. Φτιάχνουν είδωλα της Μα (μητέρας) Ντούργκα, της σεβαστής ινδουιστικής θεότητας, που συμβολίζει τη νίκη του καλού επί του κακού, μια διαχρονική αφήγηση που αντηχεί βαθιά στον σημερινό περίπλοκο κόσμο.

Το Ναβράτρι, το οποίο μεταφράζεται ως «εννέα νύχτες», είναι μια από τις πιο ιδιαίτερες γιορτές στο ινδουιστικό ημερολόγιο. Τιμάει πρισσότερο τον θρίαμβο της Μα Ντούργκα ενάντια στον δαίμονα Μαχισασούρα, ένα βουβαλίσιο δαίμονα, που αντιπροσωπεύει το χάος και την καταπίεση.

Σύμφωνα με την ινδουιστική μυθολογία, o Μαχισασούρα ευλογήθηκε με το δώρο του να είναι αήττητος απέναντι σε όλους τους άνδρες και η τυραννία του εξαπλώθηκε στα ουράνια και στην γη. Ως αντίποινα, οι Θεοί ένωσαν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν μια ισχυρή θηλυκή πολεμίστρια, την Μάα Ντούργκα. Καβαλώντας ένα λιοντάρι και κρατώντας θεϊκά όπλα στα πολλά της χέρια, πολέμησε τον Μαχισασούρα επί εννιά μέρες και την δέκατη τον κατανίκησε. Το γεγονός παρέμεινε γνωστό και γιορτάζεται πλέον, ως Βιζαγιαντασάμι ή Ντουσέντρα.

Έτσι όπως η Mάα Ντούργκα υψώνεται πάνω από τους δαίμονες που κατατροπώνει, το είδωλό της έγινε σύμβολο ελπίδας και ανθεκτικότητας, αντανακλώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζομαι παγκοσμίως. Με την αυξανόμενη έμφυλη βία και τις περιβαλλοντικές καταστροφές που απειλούν τις κοινότητες εξαιτίας των πολέμων, η νίκη της είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η γιορτή αυτή είναι πολλά περισσότερα από έναν εορτασμό ενός μυθολογικού συμβάντος. Είναι μια αντανάκλαση της συνεχούς μάχης μεταξύ καλού και κακού, όχι απλά στον επίγειο κόσμο, αλλά και μέσα στον καθένα από εμάς. Οι εννέα μέρες του Ναβαράτρι είναι αφιερωμένες στην λατρεία των διαφορετικών μορφών της θεάς, οι οποίες συμβολίζουν την αγνότητα, την δύναμη, την γνώση και την προστασία.

Όσο οι τεχνίτες στο Πάρκο Τσιταραντζάν δουλεύουν αδιάκοπα στα στενά σοκάκια, σμιλεύοντας τα ομοιώματα της Μάα Ντούργκα, αντικατοπτρίζουν την ουσία της θεότητας, όσο εκείνη προετοιμάζεται να καταπολεμήσει τους δαίμονες. Κάθε περίτεχνη λεπτομέρεια που σμιλεύουν αντανακλά στην δυναμική αλλά και συμπονετική φύση της, ενσαρκώνοντας την ανθεκτικότητα και την δύναμη του θείου θηλυκού.

Όσο οι προετοιμασίες εκτυλίσσονται στο Πάρκο Chittaranjan, αυτός ο μικρόκοσμος προσφέρει όχι μόνο μια ματιά στην δημιουργία της ιερής τέχνης αλλά και μια αντανάκλαση της συλλογικής μας ανάγκης για δύναμη, ανθεκτικότητα και ανανέωση.