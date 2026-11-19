Η οικογένεια του Σέρτζιο Μπρίτο δεν καταδικάστηκε να ζει στην έρημο· εξορίστηκε από αυτήν. Πάλεψαν για να επιστρέψουν επί τρεις γενιές. Το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, στο οποίο ο Μπρίτο διηγείται την ιστορία αυτής της επιστροφής, ανοίγει με ένα βίντεο, όπου ο συνονόματός του και θείος του, Σέρτζιο Μπρίτο Κατάνιο, κατέγραψε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν η φυλή επέστρεψε στην έρημο. Δείχνει γυναίκες να ξεφορτώνουν τα υπάρχοντά τους και να συλλέγουν καυσόξυλα για τη φωτιά, άντρες να στήνουν πασσάλους για να χτίσουν την «ranchería» (οικογενειακό αγρόκτημα), παιδιά ανάμεσα σε κάκτους και θάμνους. Τριάντα οικογένειες που επανιδρύουν τον οικισμό των προ-προγιαγιάδων τους.

Ο Μπρίτο ανήκει στους Γκουαχίρο (ή Γουαγιού), μία εθνοτική ομάδα που ζει στην χερσόνησο Λα Γκουαχίρα στη βόρεια Κολομβία, μία περιοχή που στα τέλη της δεκαετίας του '70 έγινε το επίκεντρο εκμετάλλευσης φυσικού αερίου. Η Chevron έφτασε στο Αλιταγιέν, προγονική περιοχή της οικογένειας του Μπρίτο, με υποσχέσεις θέσεων εργασίας και οικονομικής αποζημίωσης για τις εργασίες εκμετάλλευσης. Και οι δύο αυτές υποσχέσεις τηρήθηκαν, ωστόσο τα οφέλη του έργου παρέμειναν στα χέρια των ηγετών μίας από τις οικογένειες της κοινότητας. Η πάλη για την κατανομή των οφελών προκάλεσαν ένοπλη σύγκρουση μεταξύ των οικογενειών, που άφησε πάνω από δέκα νεκρούς.

Οι οικογένειες της φατρίας Ιπουάνα αναγκάστηκαν να μετακινηθούν προς τη Βενεζουέλα, σε άλλους οικισμούς στα βόρεια της Λα Γκουαχίρα και στη Ριοχάτσα, την πρωτεύουσα της επαρχίας Λα Γκουαχίρα. Μεταξύ αυτών των ανθρώπων ήταν και η προ-προγιαγιά του Σέρτζιο. «Η προ-προγιαγιά μου πάντα τους έλεγε ”δεν είστε από εδώ, είστε από ‘κει”», λέει ο Μπρίτο. «Τους έλεγε ότι αυτή ήταν η προγονική τους έκταση, ότι οι νεκροί τους ήταν θαμμένοι εδώ. Για εμάς τους Γκουαχίρο, το κοιμητήριο είναι πολύ συμβολικό. Εδώ βρίσκονται τα λείψανα των παππούδων μας, των προγόνων της μητρικής γης».

Το 2009, οι οικογένειες υπέγραψαν μια ειρηνευτική συμφωνία, που άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή τους. «Οι τριβές εντός της κοινότητας εξακολουθούν να είναι ζωντανές. (Οι Ιπουάνα) έπρεπε να ιδρύσουν έναν οικισμό στα όρια του Αλιταγιέν – του βασικού οικισμού – αλλά έχουν κατασκευάσει δεξαμενή νερού και πλέον τα παιδιά έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, έχουν ήδη αρχίσει να εγκαθίστανται εκεί».

«Ήθελα να διηγηθώ αυτή την ιστορία εδώ και πολύ καιρό», λέει ο Μπρίτο. «Είχαμε τμήμα του αρχείου μίας παλιάς ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Ο πατέρας μού είπε ”ας κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ”, αλλά πάντα ήμουν απασχολημένος με άλλα πράγματα και εξάλλου δεν γνώριζα πώς να το χρηματοδοτήσω. Όταν έφυγε από τη ζωή, είπα: ”Λοιπόν, αυτό θα γίνει στόχος μου, ακόμη και αν είναι έργο μικρού μήκους”».

Esta historia tú la puedes encontrar en muchas comunidades de La Guajira, porque han entrado empresas extractivistas que dividen las comunidades por temas económicos, por intereses personales, y que de una u otra manera benefician solamente a una persona o a un grupo. Muchos wayuus de las comunidades están aprendiendo a hablar español, a leer, a comunicarse. Entonces ellos ven que se les están vulnerando sus derechos y forman las guerras. En La Guajira, sobre todo en ese sector de Manaure, han existido muchas guerras entre los mismos clanes donde se han desaparecido familias completas.

Αυτή είναι η ιστορία των πολλών κοινοτήτων της Λα Γκουαχίρα, επειδή οι εταιρείες εξόρυξης έχουν χωρίσει τις κοινότητες με οικονομικά θέματα, με προσωπικά ενδιαφέροντα, και με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μόνο ένας άνθρωπος ή ομάδα επωφελείται. Πολλοί Γουαγιού στις κοινότητες μαθαίνουν να μιλούν ισπανικά, να διαβάζουν, να επικοινωνούν. Τότε βλέπουν την παραβίαση των δικαιωμάτων τους και αρχίζουν πολέμους. Στην Λα Γκουαχίρα, ειδικά στον τομέα των Μαναούρε, υπήρξαν πολλοί πόλεμοι μεταξύ των ίδιων φατριών και ολόκληρες οικογένειες δολοφονήθηκαν.

Αυτές οι «ρωγμές» στις κοινότητες των Γουαγιού προκαλούνται από τη διαφθορά των επαρχιακών διοικήσεων, την έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές υγείας και κοινωνικά έργα, και όπως δείχνει η ταινία μικρού μήκους του Μπρίτο, από την έλευση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων που εκμεταλλεύονται την περιοχή και δημιουργούν διαμάχες μεταξύ των φατριών. Στην Λα Γκουαχίρα, το διαμέρισμα που ζουν οι εννιά στους δέκα Γουαγιού, ένα παιδί είναι εβδομήντα φορές πιο πιθανό να πεθάνει από ασιτία απ΄ό,τι στην Μπογκοτά. Σύμφωνα με το Τμήμα Εθνικού Σχεδιασμού, μόλις το 16% των επαρχιακών περιοχών έχει πρόσβαση σε νερό και το 87% του πλυθησμού είναι ευάλωτο σε ακραίες συνθήκες ξηρασίας.

«Η μητέρα μου μου λέει ιστορίες και είχα την ευκαιρία να μιλήσω με ιστορικούς, που μου είπαν ότι πριν την «Αλιχούνα» ή τους Δυτικούς, που έφτασαν στους οικισμούς των Γουαγιού, είχαμε ένα σύστημα που μας επέτρεψε να ζούμε«, λέει ο Μπρίτο. «Πριν την άφιξή τους, δεν άκουγες για θανάτους παιδιών από ασιτία, δεν υπήρχαν περιστατικά βίας, βανδαλισμού, δεν υπήρχε εγκληματικότητα».

Ο Μπρίτο λέει πως τα εθνικά ΜΜΕ έχουν σκιαγραφήσει τον λαό του ως απλώς θύματα και πως παρεξηγούν διαρκώς τις παραδόσεις των Γουαγιού. Αλλά το κινηματογραφικό κίνημα των Γουαγιού μεγαλώνει, αφηγούμενο ιστορίες των κοινοτήτων με τις δικές τους φωνές.

En La Guajira, los que están impulsando el sector son los wayuu. Venezuela en su momento tenía más comercio, mayor calidad de vida, entonces muchos wayyus se fueron para allá a aprovechar la bonanza. Muchos nacieron allá, pero hay una binacionalidad, uno se reconoce como wayuu, no como colombiano o venezolano. Entonces ellos han traído esas nuevas formas de vida, la idea de que lo audiovisual también es una opción, de que es importante contarnos nuestras propias historias. Personas como Leiqui Uriana, Lismari Machado, Marbel Vanegas, Luzbeidy Monterrosa empezaron esa red de comunicación wayuu en Uribia y Maicao. En Riohacha también empecé yo con otros compañeros, hemos estado creando esa narrativa desde el ámbito del cine. El Muciwa (Muestra de cine wayuu) ya lleva trece años mostrando cortos de Venezuela y Colombia en lengua wayunaiki. Eso me parece que es importante porque nosotros le estamos dando la importancia a nuestras producciones, no tenemos que ir a mostrarlas a otro lado, tenemos el espacio aquí, para contar las historias desde el saber y la naturalidad de los territorios.

Στην Λα Γκουαχίρα, εκείνοι που προωθούν την βιομηχανία του κινηματογράφου είναι οι Γουαγιού. Εκείνο τον καιρό, η Βενεζουέλα είχε περισσότερο εμπόριο, καλύτερη ποιότητα ζωής, έτσι πολλοί Γουαγιού πήγαιναν εκεί για να επωφεληθούν την ευημερία. Πολλοί είχαν γεννηθεί εκεί, αλλά υπάρχει μία διπλή εθνική ταυτότητα. Αυτοπροσδιοριζόμαστε ως Γουαγιού, όχι ως Κολομβιανοί ή Βενεζουελάνοι. Έτσι φέραμε αυτούς τους νέους τρόπους ζωής, η ιδέα ότι το οπτικοακουστικό μέσο αποτελεί επίσης επιλογή, και ότι είναι σημαντικό να αφηγούμαστε τις δικές μας ιστορίες. Άνθρωποι σαν τους Λέικουι Ουριάνα, Λισμάρι Ματσάντο, Μαρβέλ Βανέγας, Λουζμπέιντι Μοντερόσα, ξεκίνησαν αυτό το δίκτυο επικοινωνίας των Γουαγιού στην Ουρίμπια και το Μάικαο. Στην Ριοχάτσα, εγώ, μαζί με άλλους συναδέλφους, βρίσκαμε τρόπους να δημιουργήσουμε από το αφήγημα μέσω του κινηματογράφου. Το Μουσίγουα (Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Γουαγιού) πρόβαλε μικρού μήκους ταινίες από τη Βενεζουέλα και την Κολομβία στη γλώσσα γουαγιουνάικι εδώ και δεκατρία χρόνια. Αυτό είναι κάτι που φαίνεται σημαντικό στα μάτια μου, επειδή δίνουμε την προσοχή στις παραγωγές μας, δεν χρειάζεται να τις προβάλουμε αλλού, έχουμε τον χώρο εδώ να πούμε τις ιστορίες από τη γνώση και την ταυτότητα της περιοχής μας.

Για αυτόν τον λόγο, ο Μπρίτο κατάλαβε τον κινηματογράφο ως τρόπο αφήγησης ιστοριών της κοινότητάς του, αλλά και ως τρόπο να την φέρει πιο κοντά γύρω από συζητήσεις και οθόνες.

Un momento muy gratificante del proceso de producción fue después de que se apagaron las cámaras. Estábamos en la fogata, yo hice como una especie de integración con toda la comunidad. Estaban preparando una mazamorra, ya era como las nueve de la noche. Ellos se acuestan temprano, pero ese día nos acostamos como a medianoche, nos quedamos hablando, echando historias. Hice como una mesa redonda para que participaran los muchachos de la comunidad. Muchos mayores se acercaron porque vieron que llevábamos cinco días grabando con ellos. Sintieron como que no fuimos solamente a grabar, sino que estuvimos con ellos en la comunidad. Después llevamos una pantalla inflable y crispetas para que vivieran la experiencia de una proyección de cine, que se vieran. Se reían porque había tomas de ellos cuando llegaron, que se veían muy diferentes, muy niños. Todo ese proceso de integracíon fue gratificante y una experiencia muy bonita.

Μία πολύ ικανοποιητική στιγμή στην παραγωγική διαδικασία ήταν μετά το κλείσιμο των καμερών. Ως τρόπο συγκέντρωσης σαν ολόκληρη κοινότητα, καθίσαμε γύρω από τη φωτιά. Ετοίμαζαν «μαζαμόρα» (δημοφιλές πιάτο της κολομβιανής κουζίνας), και είχε ήδη πάει εννιά το βράδυ. Οι άνθρωποι κοιμούνται νωρίς, αλλά εκείνη τη μέρα κοιμηθήκαμε τα μεσάνυχτα, μείναμε ξύπνιοι μιλώντας, λέγοντας ιστορίες. Οργάνωσα συζητήσεις, ώστε τα παιδιά της κοινότητας να συμμετέχουν. Πολλοί ηλικιωμένοι μας προσέγγισαν επειδή μας έβλεπαν στα γυρίσματα για πέντε μέρες. Ένιωθαν πως δεν ήμασταν εκεί μόνο για τα γυρίσματα, αλλά ότι ήμασταν μαζί τους στην κοινότητα. Έπειτα φέραμε μία οθόνη προβολής και ποπ κορν ώστε να ζήσουν την εμπειρία μιας προβολής, μια ευκαιρία να δουν τον εαυτό τους στην οθόνη. Γελούσαν επειδή υπήρχαν στιγμιότυπα (των ηλικιωμένων) απ’ όταν ήρθαν και έμοιαζαν πολύ διαφορετικοί, πολύ παιδικοί. Ολόκληρη η συγκέντρωση αποτέλεσε μία ικανοποιητική και πολύ καλή εμπειρία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το ντοκιμαντέρ εδώ: