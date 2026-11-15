Στα τέλη του Ιουνίου, η επικεφαλής ενός τμήματος του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Κροατίας συνελήφθη κατά τη διάρκεια έρευνας για διαφθορά σχετικά με τη προμήθεια υλικών. Η Δρ. Ana Budimir, επικεφαλής του Τμήματος Κλινικής Μοριακής Μικροβιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομειακού Κέντρου Ζάγκρεμπ (επίσης γνωστό και ως KBC Zagreb ή Rebro), τέθηκε υπό κράτηση μαζί με άλλα επτά άτομα.

Η ομάδα κατηγορείται για μεροληψία στην προμήθεια αντιβακτηριακών φίλτρων νερού, που αγοράστηκαν από την AirMed Solutions. Συνελήφθη επίσης και ο διευθυντής της εταιρίας, Matija Herceg, στα πλαίσια έρευνας του Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς και του Οργανωμένου Εγκλήματος (USKOK) για ευρύτερες πρακτικές διαφθοράς στον τομέα της υγείας.

Η παραγγελία των φίλτρων πραγματοποιήθηκε μετά τον θάνατο τριών ασθενών από τη νόσο των Λεγεωναρίων, βαριά μορφή πνευμονίας, τον Ιούνιο του 2024. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η Romana Palić, η προϊστάμενη νοσηλεύτρια της Μονάδας Πρόληψης και Ελέγχου Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων στο KBC του Ζάγκρεμπ, η οποία διατηρεί στενές σχέσεις με τον Herceg, φρόντισε ώστε το νοσοκομείο να συνεχίσει να προμηθεύεται υλικά από την AirMed Solutions. Υπάρχει επίσης ο ισχυρισμός ότι εκείνη και η Budimir, που φέρεται να έλαβε ένα ταξίδι στο Παρίσι ως αντάλλαγμα για τη διευκόλυνση της χειραγώγησης της σύμβασης, ενέπλεξαν πολλούς ακόμη εργαζόμενους του νοσοκομείου στην υπόθεση.

Μετά τις συλλήψεις, ο Fran Borovečki, ο διευθυντής του KBC του Ζάγκρεμπ, έδωσε συνέντευξη Τύπου, στην οποία τόνισε ότι «η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων εκτελούν τα καθήκοντά τους επιμελώς και υπεύθυνα». Παρόλ’ αυτά, το κλίμα στο νοσοκομείο ήταν ήδη ασταθές στον απόηχο παρόμοιων σκανδάλων καθώς και τον τραγικό θάνατο του επί σειρά ετών διευθυντή του KBC, Ante Ćorušić, ο οποίος φέρεται να έπεσε από την έξοδο κινδύνου του νοσοκομείου τον Οκτώβριο του 2024 και πέθανε ακαριαία από τραύμα στο κεφάλι.

Υπουργική Ανάμειξη

Αυτό το τελευταίο σκάνδαλο θυμίζει μία υπόθεση, που οδήγησε τον πρωθυπουργό σε ανασχηματισμό της κυβέρνησής του. Τον Νοέμβριο του 2024, ο Andrej Plenković απέλυσε τον Υπουργό Υγείας Vili Beroš, αφότου εκείνος συνελήφθη κατά τη διάρκεια έρευνας που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Ο Beroš κατηγορήθηκε για δωροδοκίες ύψους 75.000 ευρώ από μία εγκληματική ομάδα, με αντάλλαγμα τη χρήση της επιρροής του για τη διευκόλυνση των πωλήσεων ιατρικών ρομποτικών συστημάτων σε διογκωμένες τιμές. Την περίοδο εκείνη, ο Beroš λάμβανε μηνιαίο μισθό, που ξεπερνούσε τα 4.600 ευρώ. Αυτή η συγκεκριμένη υπόθεση εκτιμάται ότι κόστισε στον κρατικό προϋπολογισμό 740.000 ευρώ.

Η κατηγορητήρια πράξη, που έλαβε την ονομασία «Υπόθεση Μικροσκόπιο», έφερε στο φως ένα πολύπλοκο δίκτυο αδιάφανης συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μέσω της οποίας πολλοί επωφελήθηκαν από την προκαθορισμένη πώληση των συσκευών. Δύο επιχειρηματίες, ο Hrvoje Petrač, ο οποίος είχε προηγουμένως φυλακιστεί για απαγωγή, και ο Saša Pozder, φαίνεται να ενορχήστρωσαν την απάτη, κατά την οποία τα χρηματικά οφέλη της συμφωνίας πληρώνονταν στην εταιρία του Pozder προσαρμόζοντας την τεχνική τεκμηρίωση, ώστε να φαίνεται πως η αυξημένη τιμή ήταν έγκυρη.

Ο Petrač, ένας επιχειρηματίας που φαίνεται να έχει διασυνδέσεις με τη μαφία, φημολογείται ότι δωροδόκησε τον Beroš με σκοπό να χρησιμοποιήσει την υπουργική του επιρροή για να αυξήσει το ποσό, που προβλεπόταν στον κρατικό προϋπολογισμό για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού. Ο Petrač πλήρωσε τον Tomo Pavić, από το Κροατικό Ίδρυμα Ασφάλισης Υγείας, για να λειτουργήσει ως μεσάζοντας μεταξύ του ίδιου, του Pozder, και του Beroš.

Στη συνέχεια, ο Petrač ζήτησε από τον Beroš να χειραγωγήσει τη διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων και να μεσολαβήσει για τη διοργάνωση συναντήσεων με τους διευθυντές των περιφερειακών νοσοκομείων της χώρας, ώστε ο Pozder να μπορέσει να παρουσιάσει τις συσκευές του. Τα χρήματα καταβλήθηκαν στον Beroš μέσω της εταιρίας του Pavić ως μέρος μίας προηγούμενης συμφωνίας, που όριζε να μοιραστεί το κέρδος. Το σχέδιο αποκαλύφθηκε μόνο αφότου υπεύθυνοι σε ένα νοσοκομείο του Σπλίτ αρνήθηκαν τις δωροδοκίες.

Παρόλο που αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ένας Κροάτης πολιτικός έχει βρεθεί στο επίκεντρο ενός εγκληματικού σκανδάλου, η σύλληψη του Beroš υπογραμμίζει το πως η διαφθορά στον χώρο της υγείας διαχέεται από τα υψηλότερα στρώματα της κροατικής κοινωνίας.

Ανάμεσα στους ένθερμους επικριτές της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνεται και το αριστερό πράσινο κόμμα Možemo! (Μπορούμε!), το οποίο — μέσω του δημάρχου Tomislav Tomašević — έχει τον έλεγχο του δημοτικού συμβουλίου του Ζάγκρεμπ από το 2021. Το κόμμα θεωρεί ότι η διαχυτική διαφθορά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της κυβερνούσας κεντροδεξιάς Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης (HDZ), που βρίσκεται στην εξουσία της Κροατίας λίγο-πολύ από την ανεξαρτησία της στα μέσα της δεκαετίας του '90.

Παρά την υποστήριξη του στις μεταρρυθμίσεις, πολλοί πολίτες έχουν κατηγορήσει το Možemo! ότι δεν έχει μείνει εκτός των σκοτεινών πρακτικών της πολιτικής. Τον Απρίλιο, ο Mile Kekin, σύζυγος της βουλευτή του Možemo! Ivana Kekin και φρόντμαν του κροατικού ροκ συγκροτήματος Hladno Pivo (Κρύα Μπύρα), συνελήφθη μαζί με αρκετούς άλλους, μετά από κατηγορίες που αφορούν ξέπλυμα χρήματος και κατάχρηση θέσης.

Φέρεται να επωφελήθηκε από μία μειωμένη αποτίμηση, που του επέτρεψε να αποκτήσει ένα οικόπεδο δίπλα από την εξοχική του κατοικία στο ένα τρίτο της τρέχουσας τιμής της αγοράς. Η ιδιοκτησία βρίσκεται στο Μπούγιε, μία μικρή πόλη στην κορυφή ενός λόφου γνωστού ως «φρουρός της Ίστριας», δέκα μόλις χιλιόμετρα από την Αδριατική Θάλασσα. Η έπαυλη είναι διαθέσιμη για ενοικίαση στο Booking.com με την τιμή της ανά βράδυ να φτάνει περίπου τα 500 ευρώ.

Ο Kekin και η Jelena Perossa, που εργάζονταν προηγουμένως ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Διαχείρισης Δημοτικής Περιουσίας του Μπούγε, ήταν μέσα στους συλληφθέντες. Είναι ύποπτοι για αποκόμιση παράνομου κέρδους ύψους 436.000 ευρώ.

Μετά την ανάκριση, ο Kekin αφέθηκε ελεύθερος την ίδια μέρα, ενώ το κόμμα Možemo! απέδωσε τη σύλληψη σε «εκφοβισμό ενόψει τοπικών εκλογών». Μέχρι τώρα, δεν έχουν κατατεθεί επίσημες κατηγορίες εναντίον του και δεν έχει ξεκινήσει κάποια δίκη, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Και οι πολίτες εκμεταλλεύονται το σύστημα

Η κοινωνική κατακραυγή στρέφεται όχι μόνο στο μέγεθος της διαφθοράς μέσα στην κροατική κοινωνία, αλλά και στην προφανή αδυναμία — σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης — καταπολέμησής της. Κι αυτό παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις για μεταρρυθμίσεις κατά των πρακτικών διαφθοράς τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι πράξεις του Beroš και των συλληφθέντων εργαζομένων του KBC Ζάγκρεμπ δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά του συστήματος. Πριν από μερικές εβδομάδες, δέκα άτομα συνελήφθησαν για διαφθορά στο Κλινικό Νοσοκομείο Sveti Duh (Άγιο Πνεύμα) — το οποίο βρίσκετε επίσης στο Ζάγκρεμπ — μεταξύ των οποίων γιατροί, νοσηλευτές και μέλη του τεχνικού προσωπικού του νοσοκομείου. Οι κατηγορούμενοι φαίνεται να έχουν δεχτεί δωροδοκίες από πολίτες για ευνοϊκή μεταχείριση, όπως την πλαστοποίηση ιατρικών εγγράφων που επέτρεπαν στους «ασθενείς» να αναβάλλουν τις ποινές φυλάκισής τους, ή την προώθηση τους σε λίστες αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις και ραντεβού.

Σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι εδραιωμένες συνήθειες συμβάλλουν στη δημιουργία μιας κουλτούρας διαφθοράς, ενώ παράλληλα τόνιζε την επιθυμία της να μην συμμετέχει σε μία τέτοια κουλτούρα, η πρώην πρόεδρος της Κροατίας Kolinda Grabar-Kitarović εξήγησε πόσο φυσιολογική έχει γίνει αυτή η συμπεριφορά: «[Όταν βλέπεις έναν γιατρό], όλοι περιμένουν να φέρεις τουλάχιστον λουλούδια [ή] σοκολάτες – είναι σύνηθες».

Ενώ οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες ωθούν ορισμένους πολίτες σε ακραίες μεθόδους στην προσπάθειά τους να επιλύσουν τα προβλήματά τους, η προσπάθεια αλλαγής αυτών των βαθιά ριζωμένων πρακτικών αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου, με τον οποίο η δωροδοκία των υγειονομικών υπαλλήλων παρακάμπτει τόσο τις καθιερωμένες διαδικασίες όσο και το σύστημα απονομής δικαιοσύνης.

Στα τέλη του περασμένου έτους, στο πλαίσιο της σειράς Zivotne Priče (Ιστορίες Ζωής), ο δημοσιογράφος Gordan Malić παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα Večernji list, όπου σχολίασε το επίπεδο της διαφθοράς στην Κροατία:

Danas u Zagrebu ne funkcionira ništa, no organizirani kriminal nije bio jači nikada u cijeloj državi. Više se ne puca jer nikad nisu bili legalniji.