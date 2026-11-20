Στη συνείδηση πολλών Ευρωπαίων, ο όρος «αυτόχθονας» προσλαμβάνει δύο ουσιωδώς διαφορετικές ερμηνείες. Η πρώτη παραπέμπει σε απομακρυσμένες, εν μέρει πλασματικές και εξιδανικευμένες κοινότητες, που αμύνονται για τη διατήρηση της γης τους απέναντι στους αποικιοκράτες, εικόνα που διαμορφώθηκε από τη λογοτεχνία περιπέτειας, τον κινηματογράφο και τα κόμικς της ευρωπαϊκής και αμερικανικής παράδοσης. Η δεύτερη ερμηνεία είναι πολύ εγγύτερη στην πραγματικότητα μας: αφορά τις εθνικιστικές αξιώσεις περί «αυτοχθονίας» εκ μέρους φερόμενων ως απογόνων των «αρχικών» οικιστών, το αίμα των οποίων θεωρείται άρρηκτα συνδεδεμένο με το πάτριο έδαφος. Η στάση αυτή συνοδεύεται από την παραδοχή ότι οι «άλλοι», συνήθως όμοροι πληθυσμοί ή μεταγενέστεροι μετανάστες, εγκαταστάθηκαν εκ των υστέρων και, ως εκ τούτου, διαθέτουν ελάσσονα δικαιώματα επί της ίδιας επικράτειας. Τα Βαλκάνια προσφέρουν ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς αυτές οι ιδέες μπορούν να συνυπάρχουν και να εργαλειοποιούνται, αλλά δεν αποτελούν μια εξαίρεση περιορισμένη μόνο σε αυτή την περιοχή.

Εδώ υπάρχει μια λεπτή αλλά κρίσιμη διαφορά, που εύκολα χάνεται στη μετάφραση. Όταν το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα μιλά για «Αυτόχθονες Λαούς», δεν αναφέρεται απλά σε όσους μπορούν να αποδείξουν ότι οι πρόγονοί τους πάτησαν πρώτοι το πόδι τους εκεί. Παρότι δεν υπάρχει ένας απόλυτος ορισμός, η έννοια αυτή προϋποθέτει ότι οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται έτσι, διατηρούν συνδετικό κρίκο με την προαποικιακή εποχή, έχουν δικούς τους ξεχωριστούς θεσμούς, είναι δεμένοι με τη γη τους και έχουν υποστεί καταπίεση ή περιθωριοποίηση.

Σύμφωνα με τους κοινωνιολόγους Maykel Verkuyten και Jochem Thijs του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, η έννοια της αυτοχθονίας και ο πολιτικός νατιβισμός επιδρούν διαφοροποιημένα: διακρίνουν τους κατοίκους σε έναν εγγενή πληθυσμό «υποδοχής» και σε έναν υπό αίρεση πληθυσμό «φιλοξενουμένων». Η παραδοχή της αυτοχθονίας, ότι δηλαδή μια επικράτεια ανήκει δικαιωματικά στους αρχικούς της οικιστές, «δύναται να αρθρωθεί ως εύλογη βάση για τη διεκδίκηση συλλογικής κυριότητας επί ενός εδάφους, επιφέροντας δυσμενείς επιπτώσεις για τους νεοεισερχόμενους. Υπό το πρίσμα αυτό, τα παιδιά ενδέχεται να εκλάβουν έναν τόπο ως αποκλειστική κτήση της ομάδας τους επειδή προϋπήρξαν στον χώρο, υιοθετώντας ακολούθως αρνητική στάση έναντι των άλλων ομάδων».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η ποπ κουλτούρα πλάθει τέτοιες εντυπώσεις είναι ο τρόπος που βλέπουμε τους αυτόχθονες της Αμερικής.

Η άγρια Δύση μέσα από τα ευρωπαϊκά μάτια

Πολύ πριν από την εμφάνιση της καλωδιακής τηλεόρασης και του διαδικτύου, οι Ευρωπαίοι είχαν ήδη διαμορφώσει τη δική τους πρόσληψη για την Αμερικανική Δύση. Καταλυτικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισαν τα μυθιστορήματα του Καρλ Μέι (1842-1912), τα οποία αγαπήθηκαν από μικρούς και μεγάλους, καταλαμβάνοντας περίοπτη θέση στις οικογενειακές βιβλιοθήκες όχι μόνο της Γερμανίας και της Αυστρίας, αλλά ολόκληρης της ευρωπαϊκής ηπείρου, περιλαμβανομένης της Γιουγκοσλαβίας. Παρότι ο Μέι δεν είχε ταξιδέψει στην Αμερικανική Δύση προτού συγγράψει τα δημοφιλέστερα έργα του, ο κεντρικός Απάτσι ήρωάς του, ο Βινέτου, επηρέασε καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο διαδοχικές γενιές αντιλαμβάνονταν τους αυτόχθονες της Αμερικής. Ενδεικτικά, στη Βόρεια Μακεδονία συναντώνται ακόμη γυναίκες γεννημένες τη δεκαετία του '70 με το όνομα Βινέτα.

Οι κινηματογραφικές προσαρμογές, καρπός της συνεργασίας ανάμεσα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, φεστιβάλ και θεματικά πάρκα, συνέβαλαν στη διατήρηση αυτού του φανταστικού κόσμου ζωντανού, όπως εικονογραφείται στο ακόλουθο βίντεο που συνοδεύει το άρθρο των New York Times «Lost in Translation: Germany’s Fascination with the American Old West»:

Η κινηματογραφική αναπαράσταση των αυτοχθόνων πληθυσμών της Αμερικής από τη βιομηχανία του Χόλιγουντ υπήρξε πολυδιάστατη και απαλλαγμένη από μονοδιάστατα στερεότυπα. Στα πρώιμης εποχής γουέστερν, οι ιθαγενείς σκιαγραφούνταν συστηματικά ως ανώνυμοι και αδίστακτοι «ινδιάνοι άγριοι», χαρακτηρισμός δανεισμένος από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας, διολισθαίνοντας συχνά στην καρικατούρα. Ωστόσο, οι μεταγενέστερες παραγωγές τούς προσέγγισαν είτε ως θύματα της αποικιοκρατικής κατάκτησης είτε ως αυτόνομα υποκείμενα και διακριτές εθνοτικές οντότητες με σύνθετα χαρακτηριστικά, αρετές και αντιτιθέμενα συμφέροντα. Τη δεκαετία του '70, έργα όπως «Ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Άλογο», «Ο μικρός μεγάλος άνθρωπος», ο «Στρατιώτης μπλου» και το «Ιερεμίας Τζόνσον, ο Αλύγιστος» σηματοδότησαν αυτή τη στροφή. Αντίστοιχες προσπάθειες ευρείας απήχησης καταγράφηκαν τη δεκαετία του '90 μέσα από τις ταινίες «Χορεύοντας με τους λύκους» και «Ο τελευταίος των Μοϊκανών», οι οποίες καθιέρωσαν μια πιο συμπονετική ματιά, μολονότι το αρχετυπικό σχήμα του «ευγενούς αγρίου» αναδύθηκε εκ νέου ως νέο στερεότυπο.

Τα ευρωπαϊκά κόμικς γουέστερν, συμπεριλαμβανομένων αριστουργημάτων όπως το γαλλικό «Μπλούμπερυ» (Blueberry) ή το βελγικό «Κομάντσι» (Comanche), ακολούθησαν παρόμοια πορεία και, όπως συνέβη με τα δημοφιλή σπαγγέτι Γουέστερν, τα ιταλικά κόμικς του είδος είχαν μια στενά συνδεδεμένη εξέλιξη. Σειρές όπως το «Τεξ», το «Ζαγκόρ», η «Κατάκτηση της Δύσης» και το «Κεν Πάρκερ» αντλούσαν έμπνευση από τον κινηματογράφο, αναπτύσσοντας παράλληλα πολυσύνθετους αυτόχθονες χαρακτήρες. Αν και παρέμεναν ευρωπαϊκές φαντασιώσεις, η πιο περίπλοκη πλοκή τους μετέτρεψε τους ιθαγενείς Αμερικανούς σε πραγματικούς πρωταγωνιστές της ιστορίας, αντί για απλούς κομπάρσους ή αδίστακτους εχθρούς χωρίς πρόσωπο. Στη Γιουγκοσλαβία, όπου τα ιταλικά κόμικς γνώρισαν τεράστια εμπορική επιτυχία, ο ηθικός τους κώδικας έγινε οικείος σε όλες τις γενιές.

Αντιαποικιοκρατικός αγώνας εγχώριας παραγωγής

Οι αναγνώστες στη Γιουγκοσλαβία δεν αρκούνταν απλώς στο να διαβάζουν μεταφρασμένα κόμικς. Επειδή η ζήτηση για τέτοια αναγνώσματα ήταν τεράστια και οι εισαγωγές από τη Δύση δεν έφταναν, η ντόπια παραγωγή πήρε τα πάνω της ήδη από τον Μεσοπόλεμο και συνέχισε να ακμάζει στα χρόνια της σοσιαλιστικής Γιουγκοσλαβίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο καλλιτέχνης Άντρια Μάουροβιτς (1901-1980), που άφησε πίσω του μια τεράστια συλλογή από εξαιρετικά γουέστερν και κόμικς περιπέτειας. Από το 1978, ο εκδοτικός οίκος Dnevnik από το Νόβι Σαντ άρχισε να αναθέτει σε ντόπιους συγγραφείς και σχεδιαστές τη δημιουργία ιστοριών για τον «Μπλεκ», κατόπιν σχετικής αδείας. Αργότερα, από το 1983 έως το 1990, οι εκδόσεις Forum και Marketprint έβγαλαν επίσης τα δικά τους κόμικς με τον «Ταρζάν», τα οποία ενσωματώθηκαν τελικά στο παγκόσμιο franchise. Ήταν κόμικς μαζικής κυκλοφορίας, σε μια χώρα που περηφανευόταν πως ήταν από τους ιδρυτές του Κινήματος των Αδεσμεύτων και διακήρυσσε ανοιχτά τη στήριξή της στους λαούς που πάλευαν κατά της αποικιοκρατίας. Οι περιοδείες του Τίτο σε Αφρική και Ασία έστελναν μηνύματα ειρήνης και συνεργασίας με τα νέα κράτη. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι ιστορίες που μιλούσαν για αντίσταση στους εισβολείς ταυτίζονταν ιδανικά με την επίσημη ταυτότητα της Γιουγκοσλαβίας, μια ταυτότητα χτισμένη πάνω στον παρτιζάνικο αντιφασισμό, την απελευθέρωση και τη συνύπαρξη:

Αυτό κάνει τη δεκαετία του '90 ιδιαίτερα δύσκολη στην κατανόηση. Πολλοί άνθρωποι που αγκάλιασαν ή στήριξαν εθνικιστικές πολιτικές είχαν μεγαλώσει με αξίες όπως η «αδελφότητα και ενότητα», η αντιαποικιοκρατική αλληλεγγύη και με λαϊκούς ήρωες, που προστάτευαν τους καταπιεσμένους, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ενσωμάτωση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ποπ κουλτούρα δεν αποτελεί εμβόλιο κατά του φανατισμού.

Τα επιχειρήματα ενάντια στην αποικιοκρατία εξακολουθούν να ακούγονται στη σύγχρονη εθνικιστική πολιτική, αλλά συνήθως κατά το δοκούν. Οι επικρίσεις εναντίον της Δύσης για τα παλιά της εγκλήματα χρησιμοποιούνται για να την παρουσιάσουν ως τον απόλυτο ένοχο και να ασκηθεί επιχειρηματολογία «ναι, αλλά για Χ δεν λέτε κάτι» απέναντι στις επικρίσεις κατά της Ρωσίας. Την ίδια στιγμή, φυσικά, η ιστορία της ρωσικής κατάκτησης στην Κεντρική Ασία, τον Καύκασο και τη Σιβηρία, καθώς και η επακόλουθη ρωσοποίηση των λαών της Ασίας και της Ευρώπης, θάβεται κάτω από το χαλί.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη Σερβία είναι αυτό του καταδικασμένου εγκληματία πολέμου Vojislav Šešelj. Από τη μια κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι δημιουργήθηκαν πάνω στα συντρίμμια και την εξόντωση των Ινδιάνων, κι από την άλλη κάλεσε ανοιχτά τους Σέρβους της Αμερικής να ψηφίσουν τον Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως λόγω των φιλικών του διαθέσεων προς τη Ρωσία. Όπως τεκμηρίωσε αργότερα η πλατφόρμα διασταύρωσης ειδήσεων Istinomer, το επεισόδιο αυτό ήταν μέρος μιας ευρύτερης μιντιακής μυθολογίας που χτίστηκε στη Σερβία γύρω από τον Τραμπ.

Ανάλογες ιστορίες παρατηρούνται και σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, με την αντίθεση να χτυπάει κόκκινο εξαιτίας των επεκτατικών δηλώσεων του Τραμπ για τη Γροιλανδία και τον Παναμά. Όταν τελικά η καταδίκη της αποικιοκρατίας γίνεται κατά το δοκούν, δηλαδή μόνο όταν ο ένοχος είναι γεωπολιτικός αντίπαλος, ο αντιαποικιοκρατικός αγώνας χάνει τις αξίες του και καταντάει απλώς ένα φτηνό άλλοθι.

Ντόπιοι στον ίδιο μας τον τόπο

Από την εποχή της συγκρότησης των εθνικών κρατών κατά τον 19ο αιώνα έως την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας, τα ανταγωνιζόμενα εθνικά αφηγήματα επιδίωκαν τη θεμελίωσή τους σε όλο και αρχαιότερες ρίζες. Ο χαρακτηρισμός «αυτόχθονας» αναδείχθηκε σε τίτλο τιμής, ενώ οι όροι «νεοεισερχόμενος» ή «φιλοξενούμενος» συνιστούσαν μομφή. Μολονότι οι αξιώσεις ιστορικής προτεραιότητας δεν παρήγαγαν αυτόματα φαινόμενα βίας, παρείχαν εντούτοις το ηθικό προκάλυμμα για πρακτικές αφομοίωσης, εκτοπισμού και εθνοκάθαρσης. Εφόσον οι όμοροι πληθυσμοί εκλαμβάνονταν ως παρείσακτοι, η εκδίωξή τους νοηματοδοτούνταν ως αποκατάσταση της ιστορικής δικαιοσύνης και όχι ως αδικία. Η ιστορική έρευνα γύρω από τη συγκρότηση των μεταοθωμανικών κρατικών οντοτήτων καταδεικνύει ότι ο βίαιος εκτοπισμός, η αναδιανομή των γαιών και η εθνική ομογενοποίηση υπήρξαν οργανικά αλληλένδετες διαδικασίες ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα.

Έκτοτε, οι εθνικιστές των Βαλκανίων μετουσίωναν συστηματικά τα αφηγήματα περί ιστορικής συνέχειας σε «ιστορικά δικαιώματα». Υπό την ιδιότητα των κληρονόμων αρχαίων ή μεσαιωνικών κρατικών μορφωμάτων, τα νεότερα έθνη προέβαλλαν αξιώσεις προτεραιότητας επί των αντίστοιχων εδαφών. Το νεοελληνικό κράτος συνιστά πρωτογενές παράδειγμα αυτής της τακτικής, ενώ η μεταγενέστερη συγκρότηση ανταγωνιστικών ιστοριογραφικών σχολών συνέδεσε τους Σέρβους και τους Βουλγάρους με μεσαιωνικές αυτοκρατορικές περιόδους, τους Ρουμάνους με τη δακορωμαϊκή συνέχεια και τους Αλβανούς με την ιλλυρική εθνογένεση. Παράλληλα, το πρόσφατο εγχείρημα της αρχαιοποίησης επιχείρησε να θεμελιώσει την ιστορική συνέχεια των σύγχρονων εθνοτικά Μακεδόνων από το βασίλειο του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Ωστόσο, οι χαρτογραφικές απεικονίσεις που εδράζονταν σε ιστορικά δικαιώματα σπανίως αποτύπωναν την πολυσυλλεκτική εθνοτική σύνθεση των πληθυσμών που διαβιούσαν στις εν λόγω περιοχές. Η βίαιη πολιτισμική αφομοίωση, ο εξαναγκαστικός εκτοπισμός, η ανταλλαγή πληθυσμών και η εθνοκάθαρση αποτέλεσαν θεμελιώδη μέσα για τη συγκρότηση των εθνικών κρατών της Βαλκανικής, από την εποχή του αγώνα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας έως τη μεταπολεμική περίοδο, επανακάμπτοντας δραματικά κατά τις γιουγκοσλαβικές συρράξεις (1991-2001). Η εν λόγω ορολογία επανήλθε στο διεθνές προσκήνιο με αφορμή ένα επεισόδιο το 2014, όταν τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) υπερίπτατο του σταδίου φέροντας πανό με την αγγλική αναγραφή «autochthonous» υπεράνω χάρτη της «Μεγάλης Αλβανίας», εν μέσω ποδοσφαιρικής αναμέτρησης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεταξύ Σερβίας και Αλβανίας στο Βελιγράδι.

Η πρόοδος της γενετικής έρευνας προσέδωσε σε αυτά τα αφηγήματα ένα νέο, προσχηματικά επιστημονικό οπλοστάσιο. Επιστημονικά τεκμηριωμένα δεδομένα καταγωγής, αλλά και εμπορικές εκτιμήσεις που προβάλλονται ψευδεπίγραφα ως έγκυρες επιστημονικές μελέτες, αξιοποιούνται επιλεκτικά, προκειμένου να αποδειχθεί η αδιάσπαστη γενετική συνέχεια ενός σύγχρονου έθνους από κάποιον αρχαίο πληθυσμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η ευρεία διαδικτυακή διάχυση ψευδοϊστορικών θεωριών συνωμοσίας, οι οποίες επιχειρούν να συνδέσουν ευθέως τους σημερινούς Σέρβους με τον προϊστορικό πολιτισμό της Βίντσα, χαρακτηρίζοντάς τους ως «τον αρχαιότερο λαό της Ευρώπης», μια θεωρία που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα τεκμηριωμένα επιστημονικά πορίσματα γύρω από τις σλαβικές μεταναστεύσεις.

Η προσθήκη ποσοστιαίων δεικτών «αρχαίας μακεδονικής» γενετικής καταγωγής στους πληθυσμούς της Ελλάδας και της Βόρειας Μακεδονίας συρρικνώνει πολύπλοκες και αλληλεπιδρώσες ιστορικές διαδρομές σε αποστειρωμένα πιστοποιητικά γνησιότητας. Η εγγενής επιστημονική αβεβαιότητα και οι αιώνες πληθυσμιακής ανάμιξης αποσιωπώνται· επιλεκτικά στατιστικά στοιχεία επιστρατεύονται προκειμένου οι γειτονικοί λαοί να στιγματιστούν ως λιγότερο αυτόχθονες, ως ξένοι ή έστω ως φυλετικά κατώτεροι. Μολονότι η πληθυσμιακή γενετική δύναται να διαλευκάνει ζητήματα μεταναστεύσεων και καταγωγής, αδυνατεί εξ ορισμού να μεταπλάσει προϊστορικούς πολιτισμούς σε σύγχρονα εθνικά μορφώματα ή να διαιτητεύσει ως προς το ποιος δικαιούται μεγαλύτερα κυριαρχικά δικαιώματα επί ενός εδάφους.

Όταν οι ρόλοι αλλάζουν: Ντόπιοι και φιλοξενούμενοι

Τα Βαλκάνια είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς το μίσος, που βαφτίζεται «αυτοχθονία», μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικούς πολέμους. Παρόμοια όμως επιχειρήματα συναντάμε και αλλού. Τα αντιμεταναστευτικά κινήματα στη Γαλλία, τη Βρετανία ή τη Γερμανία δεν χρειάζεται καν να ψάχνουν αν κατάγονται από τους πρώτους κατοίκους της χώρας για να φτάσουν στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα: ότι οι νεοφερμένοι έχουν λιγότερα δικαιώματα από τους «ντόπιους».

Η λέξη Gastarbeiter, που χρησιμοποιούσαν στη Δυτική Γερμανία και σημαίνει «φιλοξενούμενος εργάτης», περιγράφει απόλυτα αυτή την ειρωνεία. Από το '60 και μετά, έφερναν εργάτες από τα Βαλκάνια και την Τουρκία, γιατί η οικονομία τούς είχε ανάγκη, αλλά κανείς δεν τους υποσχέθηκε μόνιμα χαρτιά ή ιθαγένεια. Ακόμα και τα παιδιά ή τα εγγόνια τους παρέμεναν στα μάτια των ντόπιων απλοί «ξένοι», ενώ την ίδια στιγμή, παλιότεροι μετανάστες, που είχαν καταφέρει να ενταχθούν, γύριζαν την πλάτη στους καινούριους, που κατέφθαναν μετά από αυτούς.

Έτσι, το μεγαλύτερο παράδοξο αποδεικνύεται συνολικά ευρωπαϊκό και όχι απλώς βαλκανικό. Στις ιστορίες για την Άγρια Δύση, το να είσαι ο «πρώτος που πάτησε το πόδι του» χαρακτηρίζει έναν λαό, που έχασε τη γη του και δικαιούται προστασία. Στη γλώσσα όμως του εθνικισμού, το ίδιο ακριβώς επιχείρημα γίνεται το τέλειο πάτημα για να πετάξει η εκάστοτε ισχυρή ομάδα όλους τους υπόλοιπους στο περιθώριο.

Η ιστορία και ο δεσμός με τη γη είναι σημαντικά στοιχεία, αλλά κανένα από τα δύο δεν θα έπρεπε να μετατρέπεται σε κριτήριο για τον καθορισμό της ανθρώπινης αξίας ή σε τίτλο ιδιοκτησίας για εθνοτική κυριαρχία. Η πραγματική δοκιμασία του ανθρωπισμού μας ξεκινά, όταν τα δικαιώματα που διακυβεύονται δεν αφορούν μακρινές φιγούρες σε μια ταινία ή ένα κόμικ, αλλά τους σημερινούς μας γείτονες.