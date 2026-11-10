Τα Σαββατοκύριακα στο Πάρκο του Λαού της Σαγκάης, ομπρέλες καλυμμένες με χειρόγραφα φύλλα χαρτιού παρατάσσονται κατά μήκος των μονοπατιών. Γονείς στέκονται δίπλα τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τα ανύπαντρα παιδιά τους: ηλικία, ύψος, εκπαίδευση, εισόδημα και αν έχουν στην κατοχή τους διαμέρισμα. Είναι μια από τις πιο διάσημες αγορές γάμου της Κίνας, ένα μέρος όπου οι ιδιωτικές ελπίδες και οι κοινωνικές προσδοκίες συναντώνται δημόσια από το 2005.

Για χρόνια, η λέξη shengnü (剩女), που κυριολεκτικά μεταφράζεται ως «γυναίκες που περίσσεψαν», αιωρούνταν πάνω από πολλές από τις γυναίκες, των οποίων τα προφίλ εμφανίζονταν εκεί.

Η μετάφραση ακούγεται περίεργη στα αγγλικά, επειδή το πρωτότυπο κινεζικό κείμενο έχει πιο έντονο νόημα. Ο χαρακτήρας sheng (剩) δεν σημαίνει απλώς «που περισσεύει». Υποδηλώνει κάτι που έχει ξεμείνει, που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Σε καθημερινά πλαίσια, περιγράφει περισσευούμενο φαγητό, κάτι που έχει περάσει την ιδανική του στιγμή και μπορεί τελικά να πεταχτεί.

Όταν ο όρος έγινε δημοφιλής στην Κίνα στα τέλη της δεκαετίας του 2000, χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει ανύπαντρες γυναίκες των πόλεων, συχνά επαγγελματίες με υψηλό μορφωτικό επίπεδο, οι οποίες θεωρούνταν «πολύ μεγάλες» για γάμο, όταν έμπαιναν στα 30 τους. Η ετικέτα δεν ήταν απλώς μια περιγραφή της οικογενειακής κατάστασης. Μετέτρεπε μια προσωπική επιλογή σε κοινωνική κρίση.

Σήμερα, όμως, αν ψάξεις στα κινεζικά ΜΜΕ, η φράση shengnü εμφανίζεται πολύ λιγότερο συχνά από ό,τι κάποτε. Αντ’ αυτού, ένας πιο ουδέτερος όρος, ο zhonggnü (中女) , που μεταφράζεται κυριολεκτικά ως «μεσαίες ή ενδιάμεσες γυναίκες», χρησιμοποιείται πλέον συχνότερα για να περιγράψει ανύπαντρες γυναίκες τριάντα και κάτι, τόσο στα κυρίαρχα ΜΜΕ όσο και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ενώ η λέξη έχει ξεθωριάσει, πολλές από τις προσδοκίες που την συνοδεύουν παραμένουν. Η γλώσσα γύρω από τις ανύπαντρες γυναίκες έχει γίνει πιο επιφυλακτική, αν και εξακολουθεί να είναι αιχμηρή. Αντί να αποκαλούνται ανοιχτά οι γυναίκες «περισσευούμενες», οι συζητήσεις συχνά εμφανίζονται σε πιο ήπιες μορφές: ανησυχίες για το ότι οι γυναίκες είναι «πολύ επιλεκτικές», προειδοποιήσεις για το ότι χάνουν την «καλύτερη ηλικία» για γάμο και τοκετό ή ερωτήματα σχετικά με το γιατί μια επιτυχημένη γυναίκα δεν έχει βρει ακόμα σύντροφο.

Αντί να χρησιμοποιούν τον ουδέτερο όρο zhonggnü, ο οποίος εξακολουθεί να υπογραμμίζει την ηλικία των γυναικών, ορισμένες γυναίκες έχουν δημιουργήσει νέους όρους και χώρους σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως οι Xiaohongshu και Douban, για να συζητήσουν αυτές τις πιέσεις με τους δικούς τους όρους. Για παράδειγμα, έχουν αναδιατυπώσει τη συζήτηση για τον γάμο σε cuīhūn (催婚) - την επαναλαμβανόμενη πίεση από τα μέλη της οικογένειας για γάμο – και kǒnghūn (恐婚) - τον φόβο ή τον δισταγμό που περιβάλλει τον ίδιο τον γάμο.

Αυτά τα λόγια αποκαλύπτουν μια αλλαγή. Η συζήτηση δεν αφορά πλέον μόνο το γιατί οι γυναίκες δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες. Όλο και περισσότερο, οι γυναίκες αναρωτιούνται αν αυτές οι προσδοκίες θα πρέπει να τηρούνται καν.

Στο Xiaohongshu, μια χρήστρια ονόματι «十元尼美» περιέγραψε επτά χρόνια πίεσης για να παντρευτεί ξεκινώντας από την αποφοίτησή της από το πανεπιστήμιο. Μέχρι τα 30, έγραψε, η πίεση είχε μειωθεί, όχι επειδή η οικογένειά της είχε αποδεχτεί τις επιλογές της, αλλά επειδή οι άνθρωποι που κανόνιζαν γνωριμίες τη θεωρούσαν πολύ μεγάλη για προξενιό. Στα 34, είπε, οι γονείς της είχαν σχεδόν σταματήσει να ρωτούν.

Οι συμβουλές της προς άλλες γυναίκες ξεκίνησαν με τη δημιουργία φυσικής απόστασης. Η μετακόμιση από την επαρχία καταγωγής της, το Χουνάν, στο Πεκίνο είχε περιορίσει σε μεγάλο βαθμό την πίεση των γονιών της στα τηλεφωνήματα. Αργότερα, μετακόμισε στην Ισπανία. «Μερικές φορές, η ελευθερία δεν προέρχεται από την πειθώ, αλλά από την απόσταση», έγραψε.

Άλλες αναρτήσεις αμφισβητούν την ίδια την πίεση. Μία που κοινοποιήθηκε από τον λογαριασμό «渭北春天树» είχε τον τίτλο «Το να πιέζεις κάποιον να παντρευτεί είναι, στην ουσία του, μια μορφή αποβολής» (催婚的本质是一种驱逐). Αυτές οι συζητήσεις δεν βλέπουν πλέον το shengnü ή τις ανύπαντρες γυναίκες ως πρόβλημα, αλλά γυρίζουν τη συζήτηση ανάποδα για να εξετάσουν εξονυχιστικά τις παραδοσιακές συντηρητικές οικογενειακές αξίες.

Ορισμένες γυναίκες έχουν μάλιστα αγκαλιάσει και ανακτήσει τον χαρακτηρισμό shengnü ως μορφή ενδυνάμωσης . Στο διαδίκτυο, ορισμένες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναδιατυπώνουν ρητά την ετικέτα μέσω ενός παιχνιδιού με κινεζικούς χαρακτήρες: το 剩, που σημαίνει «περισσευούμενο», γίνεται 胜, που σημαίνει «νικηφόρο», με την ίδια προφορά, shèng. Μια ανάρτηση στο Xiaohongshu από έναν λογαριασμό με το όνομα «Kevin» δηλώνει: «Δεν είμαι «περισσευούμενη γυναίκα». Είμαι «νικηφόρα γυναίκα»». Υποστηρίζει το να μείνεις χωρίς σχέση αντί τον γάμο, την επιδίωξη προσωπικής ανάπτυξης και την απόλαυση του χρόνου μόνη.

Σε μια άλλη ανάρτηση, η δημιουργός «小李存钱记» αναφέρεται στις ανησυχίες της μητέρας της για το γεγονός ότι είναι ανύπαντρη στα 30 της. «Δεν είμαι γυναίκα που έχει ξεμείνει! Είμαι μια νικήτρια γυναίκα!», αναφέρει το κείμενο στην εικόνα. Περιγράφει την ενασχόλησή της με διάφορες δουλειές και την οικοδόμηση ενός διαδικτυακού κοινού παρουσιάζοντας την εργασία και τα κέρδη της ως απόδειξη της αξίας της. Η αναδιατύπωση απορρίπτει τον γάμο ως μέτρο επιτυχίας, ενώ δίνει σημαντική έμφαση στην επαγγελματική επιτυχία και την οικονομική ανεξαρτησία.

Αυτές οι αναρτήσεις δεν σβήνουν το κοινωνικό στίγμα του όρου shengnü. Αντίθετα, δείχνουν πώς οι χρήστριες αμφισβητούν την ετικέτα αμφισβητώντας την οικογενειακή πίεση, κοινοποιώντας τρόπους για να ξεφύγουν από αυτήν ή αντικαθιστώντας το «περισσευούμενη» με το «νικηφόρα». Ωστόσο, η γλώσσα της νίκης εγείρει ένα άλλο ερώτημα. Αν μια ανύπαντρη γυναίκα πρέπει να επισημάνει τα κέρδη, την καριέρα ή την ανεξαρτησία της για να υπερασπιστεί τις επιλογές της, πόσος χώρος υπάρχει απλώς για να είναι ανύπαντρη;