Αυτή η συνέντευξη αποτελεί μέρος μιας σειράς ανασκοπήσεων σχετικά με το έργο ορισμένων από τους δικαιούχους του προγράμματος επιχορηγήσεων Digital Spark, στο πλαίσιο του EECA του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης, που υλοποιείται από το Ίδρυμα Metamorphosis και την TechSoup, σε συνεργασία με το CIVICUS και στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ψηφιακής Δημοκρατίας (DDI), που καλύπτει τον Παγκόσμιο Νότο. Δημοσιεύεται στο Global Voices στο πλαίσιο συμφωνίας κοινής χρήσης περιεχομένου.

Το Μαυροβούνιο βρίσκεται σε πορεία ένταξης στην ΕΕ. Προς το παρόν, ο στόχος είναι να γίνει αυτό έως το 2028. Η αξιολόγηση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) το 2025 αναφέρει ότι η χώρα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ευθυγράμμιση του περιβαλλοντικού νομικού και κανονιστικού πλαισίου της, καθώς και μεγάλου μέρους της εθνικής της νομοθεσίας, με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Ωστόσο, ορισμένα προβλήματα παραμένουν, όπως η διαχείριση των αποβλήτων και το πολύ χαμηλό ποσοστό ανακύκλωσης: λιγότερο από 2 %, πολύ κάτω από τον στόχο του 50% της ΕΕ.

Ο Αυστριακός βουλευτής Thomas Waitz (Πράσινοι/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία), πρόεδρος της αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Μαυροβουνίου, δήλωσε σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The New Union Post ότι έχουν σημειωθεί «τεράστιες βελτιώσεις» στο Μαυροβούνιο αναφέροντας ως παράδειγμα το κλείσιμο περισσότερων από 100 παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής τον τελευταίο χρόνο: «Είναι μια μεγάλη προσπάθεια για μια τόσο μικρή χώρα. Αλλά έχουν άλλες 500 και, αν περιμέναμε να τις καθαρίσουν όλες, θα ήταν αδύνατο».

Ενώ οι πολιτικοί και οι διεθνείς οργανισμοί συζητούν πώς το Μαυροβούνιο θα μπορούσε να πλησιάσει τον στόχο και να θέσει υπό έλεγχο τη διαχείριση των αποβλήτων του, οι απλοί πολίτες κάνουν πρακτικά βήματα για να βελτιώσουν την κατάσταση σήμερα.

Αυτή η ιστορία του Digital Spark στο προσκήνιο αφορά έναν τέτοιο οργανισμό, την EkoGard, και τους πολλούς ανθρώπους που συμμετέχουν στις προσπάθειές της και, βήμα προς βήμα, προσπαθούν να κάνουν το Μαυροβούνιο καθαρότερο.

Το Global Voices πήρε συνέντευξη από τον ιδρυτή και γενικό διευθυντή του οργανισμού, Senad Pepić, σχετικά με τον αντίκτυπο του Digital Spark και της κοινοτικής του πρωτοβουλίας.

Global Voices (GV): Πείτε μας για τον οργανισμό σας και γιατί επιλέξατε να συμμετάσχετε στο έργο Digital Spark.

Senad Pepić (SP): Το EkoGard δημιουργήθηκε μετά από χρόνια εργασίας επί τόπου, όχι σε γραφείο. Προέκυψε από την πρωτοβουλία Očistimo Rožaje, όπου αφιερώσαμε έξι χρόνια στην οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινότητας ανθρώπων έτοιμων να αναλάβουν δράση. Ξεκινήσαμε με παράνομες χωματερές, αλλά το έργο μας σταδιακά επεκτάθηκε σε άλλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή. Οργανώσαμε καθαρισμούς, συνεργαστήκαμε με νέους, ξεκινήσαμε εκστρατείες και ενθαρρύναμε τους κατοίκους να αντιμετωπίσουν προβλήματα που επανεμφανίζονταν. Γίναμε μέλος του Digital Spark, επειδή θέλαμε να συνδυάσουμε όσα μάθαμε στον τομέα με ψηφιακά εργαλεία και δεδομένα. Ελπίζαμε να δείξουμε μια πληρέστερη εικόνα των προβλημάτων και να αλλάξουμε τον τρόπο που οι άνθρωποι μιλούν γι’ αυτά. Το EkoMapa προέκυψε από αυτή την ιδέα ως ένα φυσικό επόμενο βήμα στη δουλειά μας.

GV: Ποιο ζήτημα ή πρόκληση στην κοινότητα σάς ώθησε να αναλάβετε αυτό το έργο;

SP: Ένας συγκεκριμένος καθαρισμός μας έκανε να επανεξετάσουμε την προσέγγισή μας. Καθαρίσαμε μια παράνομη χωματερή δίπλα σε έναν αγροτικό δρόμο, σε μια περιοχή όπου οι κάτοικοι δεν είχαν κατάλληλο μέρος για να απορρίψουν τα απόβλητά τους. Το πλησιέστερο νόμιμο σημείο διάθεσης ήταν περίπου έξι χιλιόμετρα μακριά. Μετά τον καθαρισμό, ζητήσαμε να εγκατασταθεί ένας κάδος απορριμμάτων και μας υποσχέθηκαν ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπιζόταν. Πέρασαν τρία χρόνια, ο κάδος δεν εγκαταστάθηκε ποτέ και ο χώρος υγειονομικής ταφής επέστρεψε. Η επιστροφή του άλλαξε τον τρόπο που βλέπαμε παρόμοιες τοποθεσίες αλλού. Είχαμε φωτογραφίες, αναρτήσεις και επιστολές από άλλες περιοχές, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να δούμε την πλήρη έκταση του προβλήματος ή πώς σχετιζόταν με τα κενά στις υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων. Θέλαμε να χαρτογραφήσουμε αυτά τα μέρη και να κατανοήσουμε τις συνθήκες σε κάθε οικισμό. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να δείξουμε στους τοπικούς φορείς πού υπάρχουν ελλείψεις στις υπηρεσίες διάθεσης αποβλήτων και να συζητήσουμε τι πρέπει να αλλάξει.

GV: Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές ή δραστηριότητες που υλοποίησε ο οργανισμός σας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο έργο;

SP : Πριν από αυτό το έργο, η EkoGard διοργάνωνε καθαρισμούς, συνεργαζόταν με νέους, πραγματοποιούσε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διοργάνωνε εκστρατείες και εφιστούσε την προσοχή στα τοπικά προβλήματα. Μέσω του Digital Spark, αρχίσαμε να συλλέγουμε και να αναλύουμε ό,τι βλέπαμε στο πεδίο πιο συστηματικά. Το EkoMapa ξεκίνησε ως ένας χάρτης παράνομων χώρων απόρριψης απορριμμάτων, αλλά εξελίχθηκε σε ένα εργαλείο για την κατανόηση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε ολόκληρη την κοινότητα. Αποφασίσαμε να εξετάσουμε τις συνθήκες ανά οικισμό, ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε τα προβλήματα που εντοπίσαμε με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στους κατοίκους. Αναπτύξαμε επίσης ένα μοντέλο, που χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που συλλέγουμε για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και των κενών στις τοπικές υπηρεσίες σε κάθε οικισμό. Μας βοηθά να εντοπίζουμε μοτίβα, να συγκρίνουμε ανάγκες μεταξύ οικισμών και να συζητάμε τι δείχνουν τα δεδομένα με τους τοπικούς φορείς.

GV: Πώς επηρέασε η συμμετοχή σας στο έργο τους δικαιούχους του οργανισμού σας και την κοινότητα που εξυπηρετείτε; Παρακαλώ δώστε παραδείγματα.

SP: Οι ακτιβιστές μας έχουν πλέον ένα πρακτικό εργαλείο και έναν πιο σαφή τρόπο να καταγράφουν ό,τι βρίσκουν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε δημόσιες εκστρατείες και να υποστηρίξουμε ισχυρότερα την αλλαγή. Για τους κατοίκους, μπορούμε πλέον να δείξουμε πώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχετίζονται με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στους οικισμούς τους. Οργανισμοί από άλλες πόλεις και χώρες έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για τη χρήση του εργαλείου για την κατανόηση των συνθηκών στις δικές τους κοινότητες και τη συμμετοχή των κατοίκων στην εξεύρεση λύσεων. Η τοπική εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων έχει επίσης αναγνωρίσει ότι οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες στο έργο της. Προς το παρόν, οι πιο σαφείς αλλαγές εντοπίζονται στον τρόπο που εργάζονται οι ακτιβιστές μας και στις συζητήσεις που έχουμε ξεκινήσει με άλλους οργανισμούς και τοπικούς φορείς. Οι αλλαγές επί τόπου θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

GV: Πώς έχει αλλάξει η δική σας γνώση, η επίγνωση και η εμπειρία σας σχετικά με την ψηφιακή δημοκρατία και τον αστικό χώρο, χάρη στη συμμετοχή σας στο έργο;

SP : Μέσω του έργου, μάθαμε ότι το να δίνουμε στους ανθρώπους έναν τρόπο να αναφέρουν ένα πρόβλημα είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν γιατί συλλέγουμε τις πληροφορίες, τι θα κάνουμε με αυτές και πώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή. Η εκπαίδευση σχετικά με το πώς να προσεγγίζουμε τους ανθρώπους και να επικοινωνούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Μας έκανε να σκεφτούμε τις λέξεις που χρησιμοποιούμε και πώς να μιλάμε για προβλήματα χωρίς να κάνουμε τους ανθρώπους να αισθάνονται ανίσχυροι. Για εμάς, η ψηφιακή δημοκρατία σημαίνει ότι οι κάτοικοι μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό προβλημάτων και να συμμετάσχουν στην εξεύρεση λύσεων. Όταν συλλέγουμε, ελέγχουμε και παρουσιάζουμε με σαφήνεια αυτά που μας λένε, αυτό μπορεί να εμπλουτίσει τις εκστρατείες και τις συζητήσεις μας με τους θεσμούς. Μας βοηθά επίσης να ζητήσουμε πιο σαφείς απαντήσεις.

GV: Ποια είναι τα πιο πολύτιμα μαθήματα και εμπειρίες που αποκομίζετε από αυτό το έργο;

SP: Το πιο πολύτιμο μάθημα είναι ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα από μόνη της. Μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε τι συμβαίνει σε μια κοινότητα, αλλά δεν μπορεί να αντικαταστήσει την επιτόπια έρευνα, τις συζητήσεις με τους κατοίκους ή τη συνεργασία με θεσμούς. Η εύρεση ενός προβλήματος σε έναν χάρτη είναι μόνο η αρχή. Πρέπει επίσης να κατανοήσουμε γιατί συνέβη. Αν ασχολούμαστε μόνο με ό,τι μπορούμε να δούμε, το ίδιο πρόβλημα είναι πιθανό να επιστρέψει. Όταν συνδυάζουμε τα δεδομένα με τις εμπειρίες των ανθρώπων, μπορούμε να αρχίσουμε να προτείνουμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Αυτό θα λάβουμε υπόψη στο μελλοντικό μας έργο: να ακούμε, να αναζητούμε μοτίβα και αιτίες και να χρησιμοποιούμε όσα μαθαίνουμε για να πιέζουμε για αλλαγή.

GV: Τι ακολουθεί; Πώς θα εφαρμόσετε τη μαθησιακή και ψηφιακή ικανότητα που έχετε αναπτύξει στο μελλοντικό σας έργο και εντός της κοινότητάς σας;