Αυτή η ανάρτηση αποτελεί μέρος της σειράς Spotlight του Global Voices για τον Οκτώβριο του 2026 με τίτλο «Μεγάλες Τεχνολογικές Εταρείες και Αυταρχισμός». Εξερευνούμε πώς οι Μεγάλες Τεχνολογικές Εταρείες διευκολύνουν και εμποδίζουν τις αυταρχικές κυβερνήσεις και πρακτικές και πώς αυτές οι επιλογές επηρεάζουν τον Παγκόσμιο Νότο. Μπορείτε να υποστηρίξετε αυτήν την κάλυψη κάνοντας δωρεά εδώ.

Κάθε αναζήτηση, αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συνομιλία με ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (AI) μπορεί να αφήσει πίσω του πληροφορίες για τον χρήστη του. Μεμονωμένα, αυτά τα ψηφιακά ίχνη μπορεί να φαίνονται ασήμαντα. Συλλογικά, ωστόσο, μπορούν να αποκαλύψουν ενδιαφέροντα, συνήθειες, προτιμήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς που έχουν σημαντική εμπορική και πολιτική αξία.

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα, οι εταιρείες τεχνολογίας βρίσκουν νέους τρόπους να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να αναπτύσσουν τα προϊόντα τους, να εξατομικεύουν τις υπηρεσίες και να δημιουργούν έσοδα. Ενώ αυτές οι εξελίξεις προσφέρουν σημαντικά οφέλη, εγείρουν επίσης ένα δύσκολο ερώτημα: Πόσο έλεγχο διατηρούν οι άνθρωποι επί των προσωπικών τους πληροφοριών σε έναν κόσμο, που διαμορφώνεται ολοένα και περισσότερο από την Τεχνητή Νοημοσύνη;

Το ζήτημα εκτείνεται πέρα ​​από τις πολιτικές απορρήτου και τις συμφωνίες χρηστών. Αφορά την αυξανόμενη δύναμη των εταιρειών τεχνολογίας να συλλέγουν πληροφορίες, να εξάγουν συμπεράσματα για τα άτομα και να επηρεάζουν τα ψηφιακά περιβάλλοντα, στα οποία οι άνθρωποι επικοινωνούν, εργάζονται και έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες.

Η δουλειά του να μάθουμε περισσότερα για εμάς

Τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών (FTC) δημοσίευσε τα ευρήματα μιας έρευνας σε εννέα μεγάλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και streaming βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των Meta, YouTube, TikTok και Twitch, ιδιοκτησίας Amazon.

Η FTC ανέφερε ότι αυτές οι εταιρείες συνέλεξαν εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για μη χρήστες. Οι πληροφορίες περιελάμβαναν προσωπικά στοιχεία, ενδιαφέροντα, διαδικτυακές δραστηριότητες και δεδομένα που ελήφθησαν από άλλες πηγές. Η έρευνα εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με τη μακρά διατήρηση δεδομένων, την ανεπαρκή προστασία της ιδιωτικής ζωής και τη χρήση προσωπικών πληροφοριών σε αυτοματοποιημένα συστήματα, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η έκθεση τόνισε μια θεμελιώδη ανισορροπία: οι εταιρείες μπορούν να συσσωρεύουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με άτομα, ενώ αυτά τα άτομα ενδέχεται να έχουν περιορισμένη κατανόηση του τρόπου, με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους ή του τρόπου αποτροπής ορισμένων χρήσεων.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη προσθέτει μια άλλη διάσταση σε αυτό το πρόβλημα. Τα δεδομένα μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση μοντέλων, στη βελτίωση των συστάσεων και στην ενίσχυση αυτοματοποιημένων αποφάσεων. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος και η ποικιλία των πληροφοριών, στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση οι εταιρείες, τόσο πιο σημαντικό γίνεται να καθοριστούν σαφή όρια στη συλλογή και τη χρήση τους.

Η ανησυχία δεν είναι ότι κάθε εταιρεία που συλλέγει δεδομένα ενεργεί απαραίτητα κακόβουλα. Αντίθετα, ότι τα συστήματα που έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν την εμπορική αξία από τις πληροφορίες μπορούν να δημιουργήσουν κίνητρα για τη συλλογή περισσότερων δεδομένων από ό,τι εύλογα αναμένουν ή κατανοούν οι άνθρωποι.

Ένταξη με ποιο κόστος;

Για εκατομμύρια ανθρώπους, η Τεχνητή Νοημοσύνη προσφέρει ευκαιρίες, που προηγουμένως ήταν δύσκολο να αποκτηθούν. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης για να υποστηρίξουν τη μάθηση, οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να βελτιώσουν τις δραστηριότητές τους και οι δημοσιογράφοι μπορούν να εξερευνήσουν νέες προσεγγίσεις στην έρευνα και την παραγωγή.

Σε χώρες όπως η Νιγηρία, όπου η πρόσβαση σε πόρους και επαγγελματικές υπηρεσίες μπορεί να είναι άνιση, αυτά τα εργαλεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη μείωση ορισμένων κενών. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, που υποστηρίζουν τοπικές γλώσσες και αντικατοπτρίζουν ποικίλες πολιτισμικές εμπειρίες, θα μπορούσαν επίσης να καταστήσουν τις ψηφιακές υπηρεσίες πιο προσβάσιμες.

Ωστόσο, η συμπερίληψη θα πρέπει να σημαίνει κάτι περισσότερο από το να επιτρέπεται στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν μια τεχνολογία. Θα πρέπει επίσης να σημαίνει ότι διασφαλίζεται ότι κατανοούν τις συνθήκες, υπό τις οποίες τη χρησιμοποιούν και διατηρούν ουσιαστικά δικαιώματα επί των πληροφοριών τους.

Πολλές ψηφιακές υπηρεσίες διέπονται από μακροσκελείς όρους και πολιτικές απορρήτου που οι χρήστες ενδέχεται να αποδεχτούν χωρίς να κατανοούν πλήρως τις επιπτώσεις. Ορισμένα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης εγείρουν επίσης ερωτήματα σχετικά με το εάν οι πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω προτροπών, μεταφορτωμένων εγγράφων ή άλλων αλληλεπιδράσεων μπορούν να διατηρηθούν ή να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση μοντέλων.

Οι ακριβείς πρακτικές διαφέρουν μεταξύ εταιρειών και προϊόντων. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες χρειάζονται σαφείς εξηγήσεις σχετικά με το ποιες πληροφορίες συλλέγονται, γιατί είναι απαραίτητες, για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούνται και εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πέραν της άμεσης εξυπηρέτησης.

Χωρίς αυτές τις διασφαλίσεις, τα οφέλη της ένταξης της Τεχνητής Νοημοσύνης κινδυνεύουν να συνοδευτούν από ένα αόρατο κόστος: μειωμένο έλεγχο επί των προσωπικών πληροφοριών.

Όταν η εταιρική εξουσία αρχίζει να μοιάζει με επιτήρηση

Η σύνδεση μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών και του αυταρχισμού απαιτεί προσεκτική εξέταση. Ο αυταρχισμός δεν είναι απλώς η συλλογή δεδομένων από ιδιωτικές εταιρείες. Περιλαμβάνει τη συγκέντρωση και την άσκηση εξουσίας με τρόπους που υπονομεύουν την λογοδοσία, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Ωστόσο, η εκτεταμένη συλλογή εταιρικών δεδομένων μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες που διευκολύνουν την παρακολούθηση. Οι λεπτομερείς προσωπικές πληροφορίες μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία προφίλ, την στοχευμένη πειθώ και την πρόβλεψη της ατομικής συμπεριφοράς. Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις ή άλλοι φορείς μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις δυνατότητες.

Οι κίνδυνοι γίνονται ιδιαίτερα σοβαροί, όταν η πρόσβαση ή η κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων είναι δυνατή χωρίς επαρκείς εγγυήσεις, όταν τα αυτοματοποιημένα συστήματα λαμβάνουν επακόλουθες αποφάσεις χωρίς ουσιαστική εποπτεία ή όταν οι άνθρωποι έχουν ελάχιστες ευκαιρίες να αμφισβητήσουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες τους.

Η συγκεντρωμένη εταιρική ισχύς προσθέτει μια ακόμη ανησυχία. Όταν ένας μικρός αριθμός εταιρειών ελέγχει ευρέως χρησιμοποιούμενες ψηφιακές πλατφόρμες, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης και μεγάλες ομάδες πληροφοριών, τα άτομα μπορεί να έχουν λίγες πρακτικές εναλλακτικές λύσεις. Η εγκατάλειψη μιας πλατφόρμας μπορεί να σημαίνει απώλεια πρόσβασης σε επαγγελματικά δίκτυα, πελάτες, κοινότητες ή βασικές υπηρεσίες.

Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης είναι ένα εργαλείο επιτήρησης ή ότι κάθε εταιρεία τεχνολογίας σκοπεύει να περιορίσει την ελευθερία. Σημαίνει ότι η υποδομή της ψηφιακής ζωής αξίζει έλεγχο επειδή οι δυνατότητές της μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που εκτείνονται πέρα ​​από τον αρχικό εμπορικό τους σκοπό.

Η πρόκληση της προστασίας δεδομένων στη Νιγηρία

Η Νιγηρία διαθέτει ένα νομικό πλαίσιο, που αποσκοπεί στην προστασία των ατόμων από την κακή χρήση των προσωπικών τους πληροφοριών. Ο Νόμος περί Προστασίας Δεδομένων της Νιγηρίας του 2023 ίδρυσε την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων της Νιγηρίας και παρέχει ένα πλαίσιο για τη νόμιμη, δίκαιη και υπεύθυνη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η νομοθεσία είναι ένα σημαντικό βήμα, αλλά η αποτελεσματική προστασία εξαρτάται επίσης από την εφαρμογή της, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ικανότητα των ρυθμιστικών αρχών να θεωρούν τους οργανισμούς υπόλογους.

Καθώς οι Νιγηριανοί υιοθετούν ολοένα και περισσότερο υπηρεσίες βασισμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τα ερωτήματα σχετικά με τη διακυβέρνηση δεδομένων γίνονται πιο πιεστικά. Οι χρήστες πρέπει να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους, ενώ οι οργανισμοί πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να εξηγήσουν τις πρακτικές τους και να προστατεύσουν τις πληροφορίες που συλλέγουν.

Υπάρχει επίσης ένα ευρύτερο ζήτημα εκπροσώπησης. Εάν τα συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης αναπτυχθούν χρησιμοποιώντας δεδομένα που αντικατοπτρίζουν ανεπαρκώς τις νιγηριανές γλώσσες, τους πολιτισμούς και τις κοινωνικές πραγματικότητες, τα οφέλη τους ενδέχεται να κατανεμηθούν άνισα. Η υπεύθυνη διακυβέρνηση της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει επομένως να ασχολείται τόσο με την προστασία των προσωπικών πληροφοριών όσο και με την ένταξη των κοινοτήτων των οποίων οι εμπειρίες συχνά υποεκπροσωπούνται.

Η Σύσταση της UNESCO για την Ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης δίνει έμφαση στην ιδιωτικότητα, την προστασία των δεδομένων, τη διαφάνεια, την λογοδοσία και τη δικαιοσύνη σε όλο τον κύκλο ζωής της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτές οι αρχές παρέχουν μια χρήσιμη βάση για να διασφαλιστεί ότι η τεχνολογική πρόοδος σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η καινοτομία δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του ελέγχου

Η πρόκληση δεν είναι να απορρίψουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ή να αποτρέψουμε τις εταιρείες από το να χρησιμοποιούν δεδομένα για την ανάπτυξη χρήσιμων τεχνολογιών. Είναι να θεσπίσουμε όρια, που επιτρέπουν την καινοτομία χωρίς να θέσουμε την προσωπική ιδιωτικότητα σε αποδεκτό θύμα.

Οι εταιρείες τεχνολογίας θα πρέπει να ελαχιστοποιήσουν την περιττή συλλογή δεδομένων, να γνωστοποιούν με σαφήνεια τις πολιτικές τους, να παρέχουν ουσιαστικές επιλογές και να ενισχύσουν την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Οι ρυθμιστικές Αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ισχύοντες νόμοι παραμένουν σε ισχύ καθώς εξελίσσονται οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ οι χρήστες χρειάζονται προσβάσιμες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα που έχουν στη διάθεσή τους.

Τελικά, η ψηφιακή ένταξη δεν μπορεί να μετρηθεί μόνο με βάση τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη το κατά πόσον αυτά τα άτομα μπορούν να συμμετέχουν με ασφάλεια, να κατανοούν τα συστήματα στα οποία βασίζονται και να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο στις πληροφορίες τους.

Καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή, το ερώτημα δεν είναι πλέον απλώς τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία με τα δεδομένα μας. Το ερώτημα είναι ποιος αποφασίζει τι μπορεί να γίνει, ποιος επωφελείται από αυτές τις αποφάσεις και ποιος έχει τη δύναμη να τις αμφισβητήσει.

Το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν θα πρέπει να ορίζεται μόνο από το τι μαθαίνουν οι μηχανές για εμάς, αλλά και από το πόσο έλεγχο διατηρούμε πάνω στον εαυτό μας.