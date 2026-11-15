Αυτή η συνέντευξη αποτελεί μέρος μιας σειράς ανασκοπήσεων σχετικά με το έργο ορισμένων από τους δικαιούχους του προγράμματος επιχορηγήσεων Digital Spark, στο πλαίσιο του EECA του Περιφερειακού Μηχανισμού Υποστήριξης, που υλοποιείται από το Ίδρυμα Metamorphosis και την TechSoup, σε συνεργασία με το CIVICUS και στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ψηφιακής Δημοκρατίας (DDI), που καλύπτει τον Παγκόσμιο Νότο. Δημοσιεύεται στο Global Voices στο πλαίσιο συμφωνίας κοινής χρήσης περιεχομένου.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει πληθώρα προκλήσεων για τους νέους και τη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή και τις δημοκρατικές διαδικασίες φέρνοντας εκτοπισμούς και παραπληροφόρηση, καθώς και μειωμένες ευκαιρίες για πολιτική συμμετοχή, οικονομική δραστηριότητα και πρόσβαση στην πληροφόρηση. Ταυτόχρονα, εξακολουθούν να υπάρχουν δρόμοι που μπορούν να ακολουθήσουν οι νέοι για να συμβάλουν στις πολιτικές αποφάσεις και να διαμορφώσουν την τύχη των κοινοτήτων τους.

Παρά τον πόλεμο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα, να συμμετέχουν σε δημόσιες διαβουλεύσεις ή να υποστηρίζουν τις ανάγκες τους στο διαδίκτυο, αλλά υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τέτοιες ευκαιρίες. Επιπλέον, οι ευάλωτες ομάδες — συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισμένων, των μειονοτήτων και των αγροτικών κοινοτήτων — γνωρίζουν ότι έχουν φωνή, αλλά δυσκολεύονται να τη βρουν.

Το 2026, η τοπική μη κυβερνητική οργάνωση beYOUnd υλοποίησε ένα έργο για να βοηθήσει τους νέους από ευάλωτες ομάδες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να βρουν τη φωνή τους σε αυτή τη νέα εποχή της ψηφιακής δημοκρατίας. Το Global Voices διεξήγαγε μια συνέντευξη μέσω email με την Γεβχένια Χολοβένκο, πρόεδρο του beYOUnd, για να μάθει περισσότερα για την πρωτοβουλία τους. Η συνέντευξη έχει υποστεί επεξεργασία για λόγους σαφήνειας και συντομίας.

Global Voices (GV): Πείτε μας για τον οργανισμό σας και γιατί επιλέξατε να συμμετάσχετε στο έργο Digital Sparks.

Γεβχένια Χολοβένκο (ΓΧ): Το beYOUnd είναι μια ΜΚΟ με επικεφαλής νέους με έδρα την Ουκρανία, η οποία καταχωρήθηκε τον Οκτώβριο του 2025, αν και έχουμε εργαστεί ως ομάδα πολύ πριν από αυτό. Η αποστολή μας είναι να αυξήσουμε τη συμμετοχή των ευάλωτων νέων, ιδίως των εσωτερικά εκτοπισμένων και των νέων που αντιμετωπίζουν δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, στην ένταξη, την αυτοπραγμάτωση και την κοινωνική ζωή. Το όνομά μας αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία μας: ξεκινά από εσάς, πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα! Η ομάδα μας αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από νέους ανθρώπους, που έχουν βιώσει τις ίδιες προκλήσεις με τους νέους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, γεγονός που διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε όλα όσα κάνουμε. Συμμετείχαμε στην πρωτοβουλία Digital Sparks, επειδή στην ψηφιακή δημοκρατία και στον κοινωνικό χώρο, ακριβώς εκεί, χρειάζεται υποστήριξη αυτή τη στιγμή η ουκρανική νεολαία. Η ασφαλής, ενημερωμένη συμμετοχή στο διαδίκτυο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια του πολέμου και ταίριαζε απόλυτα με την αποστολή μας.

GV: Ποιο ζήτημα/πρόκληση στην κοινότητα σάς ώθησε να αναλάβετε αυτό το έργο;

ΓΧ: Ο πόλεμος έχει ωθήσει πολλούς νέους Ουκρανούς, ιδίως εσωτερικά εκτοπισμένους (IDP), σε ψηφιακούς χώρους για να παραμείνουν συνδεδεμένοι, ενημερωμένοι και ενεργοί ως πολίτες, συχνά χωρίς τα εργαλεία για να το κάνουν με ασφάλεια. Παρατηρήσαμε ένα κενό: οι νέοι κατανάλωναν πληροφορίες και συμμετείχαν ακόμη και στο διαδίκτυο, αλλά χωρίς παιδεία στα ΜΜΕ, ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια ή εμπιστοσύνη ότι η φωνή τους θα μπορούσε να διαμορφώσει οτιδήποτε. Θέλαμε να κλείσουμε αυτό το κενό αναπτύσσοντας πρακτικές δεξιότητες ψηφιακής ασφάλειας και συμμετοχής στα κοινά σε εκτοπισμένους και περιθωριοποιημένους νέους. Θέλαμε να τους δώσουμε την ευκαιρία να μοιραστούν ιδέες για το πώς να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ψηφιακή δημοκρατία με τη συμμετοχή των νέων στην Ουκρανία.

GV: Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές/δραστηριότητες που υλοποίησε ο οργανισμός σας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο έργο;

ΓΧ: Στο πλαίσιο του έργου «Φωνές Δημοκρατίας στην Ψηφιακή Εποχή», πραγματοποιήσαμε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης που κάλυπτε την ψηφιακή ασφάλεια, την ηλεκτρονική συμμετοχή και την παραπληροφόρηση, η οποία συγκέντρωσε πάνω από 8.500 προβολές. Από την πλευρά της εκπαίδευσης, διοργανώσαμε τρία διαδικτυακά σεμινάρια και τρία εργαστήρια σχετικά με την ψηφιακή δημοκρατία, τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης, τον σχεδιασμό δράσης των πολιτών και την κυβερνοασφάλεια, με τη συμμετοχή πάνω από εκατό συμμετεχόντων. Διοργανώσαμε επίσης μια εκδήλωση δικτύωσης εκτός σύνδεσης στην πρωτεύουσα, το Κίεβο, φέρνοντας κοντά 27 συμμετέχοντες αυτοπροσώπως για να συνδεθούν γύρω από τα ίδια θέματα και να βασιστούν στην διαδικτυακή μάθηση με πραγματικές, πρόσωπο με πρόσωπο σχέσεις και ανταλλαγές. Μαζί, αυτές οι δραστηριότητες, οι οποίες συνδύαζαν την διαδικτυακή εμβέλεια με την οικοδόμηση κοινότητας με φυσική παρουσία, έδωσαν στους νέους τόσο τη γνώση όσο και το δίκτυο για να δράσουν με βάση αυτή τη νεοαποκτηθείσα γνώση.

GV: Πώς επηρέασε η συμμετοχή σας στο έργο τους δικαιούχους του οργανισμού σας και την κοινότητα που εξυπηρετείτε; Παρακαλώ δώστε παραδείγματα.

ΓΧ: Οι «Φωνές Δημοκρατίας» αναδιαμόρφωσαν τον τρόπο, με τον οποίο οι ωφελούμενοί μας βλέπουν τη θέση τους στην κοινότητά τους. Όπως μοιράστηκε ένας συμμετέχων: «Ανακάλυψα νέα ψηφιακά εργαλεία, που μπορώ να χρησιμοποιήσω για να αλληλεπιδράσω με την κοινότητά μου και να συμμετάσχω σε σημαντικές αποφάσεις». Άλλοι δήλωσαν ότι το πιο πολύτιμο κομμάτι ήταν η εκμάθηση του τρόπου προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων και η ασφαλής χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή. Αρκετοί τόνισαν την επιτέλους κατανόηση της διαφοράς μεταξύ της υπεράσπισης και της ευρύτερης πολιτικής δράσης, καθώς και τον τρόπο δημιουργίας ενός πραγματικού σχεδίου για τη δική τους πρωτοβουλία — δεξιότητες που αναδείχθηκαν μέσω της ομαδικής εργασίας. Όπως το έθεσε ένας άλλος συμμετέχων: «Έμαθα να ορίζω ένα πρόβλημα, να εντοπίζω τις αιτίες του και να σχεδιάζω πραγματικά βήματα για την επίλυσή του — και κατάλαβα καλύτερα τι είναι η υπεράσπιση και πώς μπορεί να οδηγήσει σε θετική αλλαγή σε μια κοινότητα». Για πολλούς, αυτό άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν την ικανότητά τους να επηρεάζουν την αλλαγή σε τοπικό επίπεδο.

GV: Πώς έχει αλλάξει η δική σας γνώση, η επίγνωση και η εμπειρία σας σχετικά με την ψηφιακή δημοκρατία και τον αστικό χώρο, χάρη στη συμμετοχή σας στο έργο;

ΓΧ: Η ηγεσία αυτού του έργου εμβάθυνε την κατανόησή μας για το πόσο στενά συνδέονται η ψηφιακή ασφάλεια και η δημοκρατική συμμετοχή. Δεν μπορείς να εμπλέξεις ουσιαστικά τους νέους στην πολιτική ζωή στο διαδίκτυο χωρίς πρώτα να τους εξοπλίσεις ώστε να πλοηγούνται με ασφάλεια σε αυτόν τον χώρο. Η συνεργασία με ειδικούς στην ψηφιακή ασφάλεια και την κοινωνική συμμετοχή διεύρυνε την κατανόησή μας για τα πρακτικά εργαλεία που χρησιμοποιούμε τώρα, καθώς και για τον τρόπο που σκεφτόμαστε τον προγραμματισμό του beYOUnd. Μας ώθησε επίσης να δούμε την ανάπτυξη ικανοτήτων πιο δομικά: όχι μόνο τι διδάσκουμε στους δικαιούχους, αλλά και πώς χτίζουμε τη δική μας οργανωτική ανθεκτικότητα μακροπρόθεσμα, όχι μόνο σε κάθε έργο ξεχωριστά.

GV: Ποια είναι τα πιο πολύτιμα μαθήματα και εμπειρίες που αποκομίζετε από αυτό το έργο;

ΓΧ: Το μεγαλύτερο μάθημα ήταν ότι ο συνδυασμός πρακτικού, διαδραστικού περιεχομένου με πραγματική αλληλεπίδραση (διαδικτυακά σεμινάρια, εργαστήρια και δικτύωση εκτός σύνδεσης) λειτούργησε πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε μορφή μεμονωμένα. Οι συμμετέχοντες δεν αφομοίωσαν απλώς πληροφορίες, αλλά έχτισαν σχέσεις και αυτοπεποίθηση για να ενεργήσουν βάσει αυτών, ειδικά μέσω της προσωπικής ανταλλαγής στο Κίεβο. Μάθαμε επίσης πόση αξία έχει το απλό, σαφές και πρακτικό περιεχόμενο. Οι συμμετέχοντες έλεγαν σταθερά ότι αυτό που τους έμεινε περισσότερο στη μνήμη ήταν οι πληροφορίες που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αμέσως, όχι η αφηρημένη θεωρία. Τέλος, η εργασία μας στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την ομάδα μας παράλληλα με το έργο μας υπενθύμισε ότι η οργανωσιακή ανθεκτικότητα έχει εξίσου μεγάλη σημασία με τις δεξιότητες που μεταδίδουμε στους δικαιούχους.

GV: Τι ακολουθεί; Πώς θα εφαρμόσετε τη μαθησιακή και ψηφιακή ικανότητα που έχετε αναπτύξει στο μελλοντικό σας έργο και εντός της κοινότητάς σας;