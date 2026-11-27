Αυτό το άρθρο δημοσιεύτηκε αρχικά από το Electronic Frontier Foundation (EFF) στις 30 Απριλίου 2026 και μια επεξεργασμένη έκδοση αναδημοσιεύεται εδώ κατόπιν αδείας. Είναι επίσης μέρος της σειράς Spotlight του Global Voices για τον Οκτώβριο του 2026, με τίτλο «Μεγάλες Τεχνολογικές Εταιρείες και Αυταρχισμός». Μπορείτε να υποστηρίξετε αυτήν την κάλυψη κάνοντας δωρεά εδώ.

Το 2011, ο όρος «ψηφιακά δικαιώματα» ήταν ακόμα αρκετά νέος. Τις προηγούμενες δεκαετίες, οι κοινότητες ανοιχτού κώδικα και χάκερ, καθώς και μια χούφτα οργανισμοί, είχαν υποστηρίξει τις ψηφιακές ελευθερίες. Μέσω της συγχώνευσης διαφορετικών κοινοτήτων από όλο τον κόσμο τη δεκαετία του 2000, τα ψηφιακά δικαιώματα έγιναν πιο κατανοητά ως επέκταση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το 2011, παρατηρήσαμε ότι υπήρχαν μόνο λίγοι οργανισμοί, που επικεντρώνονταν στα ψηφιακά δικαιώματα στην περιοχή. Ηγήθηκαν ομάδες όπως η Nawaat, η οποία προέκυψε από την τυνησιακή διασπορά υπό το καθεστώς του Μπεν Άλι, το Αραβικό Ίδρυμα Ψηφιακής Έκφρασης, το οποίο σχηματίστηκε για να προωθήσει τη δημιουργική χρήση της τεχνολογίας, και το SMEX, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε για να διδάξει δημοσιογράφους και άλλους σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά έχει εξελιχθεί σε μια ισχυρή δύναμη στην περιοχή.

Έκτοτε, δεκάδες οργανισμοί έχουν εμφανιστεί σε όλη την περιοχή για την προώθηση της ελευθερίας της έκφρασης, της καινοτομίας, της ιδιωτικότητας και της ψηφιακής ασφάλειας.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο εξελίχθηκε το κίνημα για τα ψηφιακά δικαιώματα στη Δυτική Ασία και τη Βόρεια Αφρική απαιτεί μια πιο προσεκτική ματιά στις κοινότητες που το διαμόρφωσαν, καθώς και στους οργανισμούς που συνεχίζουν τον αγώνα σήμερα. Οι απόψεις ανθρώπων και οργανισμών, που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτές τις προσπάθειες, προσφέρουν κρίσιμη εικόνα για το πώς έχει αναπτυχθεί το κίνημα και ποιες προκλήσεις βρίσκονται μπροστά μας.

Η Reem Almasri, ανώτερη ερευνήτρια και σύμβουλος ψηφιακής κυριαρχίας, λέει:

Τα «ψηφιακά δικαιώματα» εμφανίστηκαν ως όρος γύρω από την Αραβική Άνοιξη, όταν το διαδίκτυο ήταν ακόμα ένας αρκετά ανεξέλεγκτος χώρος, προσπαθούσαμε ακόμα να καταλάβουμε τις πολιτικές των εταιρειών τεχνολογίας και να αναγκάσουμε τις κυβερνήσεις να θεωρούν το διαδίκτυο ως θεμελιώδες δικαίωμα όπως το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά στη συνέχεια, η ανάγκη να συγκλίνουν τα ψηφιακά δικαιώματα με τα καθημερινά δικαιώματα – οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά δικαιώματα – και να συνδεθούν με τη γεωπολιτική έχει αρχίσει να λαμβάνεται υπόψη και να συζητείται επίσης. Και να μην εξετάζονται τα ψηφιακά δικαιώματα ως ξεχωριστό πεδίο από όλα τα άλλα που τα επηρεάζουν, από το γεωπολιτικό πλαίσιο.

Ο Mohamad Najem, ο οποίος συνίδρυσε το SMEX το 2008 και το οδήγησε στο να γίνει ο μεγαλύτερος οργανισμός στην περιοχή, μου είπε, εκείνη την εποχή: «Κανείς δεν έδινε πολλή προσοχή [στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης] στην περιοχή μας». Το έργο τους ήταν «μια θετική προσέγγιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς μπορούμε να εκδημοκρατίσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών, πώς μπορούμε να μοιραστούμε περισσότερα από την κοινωνία των πολιτών, να αλλάξουμε τις απόψεις των ανθρώπων, κ.λπ.».

«Μετά από αυτή τη φάση», συνεχίζει, «μπορούμε να σκεφτούμε την περίοδο 2012-2013 — μετά την Αραβική Άνοιξη, ως οργανισμός αρχίσαμε να εξετάζουμε την υποδομή του διαδικτύου και πώς επηρεάζονται η ελευθερία της έκφρασης και η ιδιωτικότητα. Τότε αρχίσαμε να εξετάζουμε περισσότερο αυτό που ονομάζουμε ψηφιακά δικαιώματα».

Προς την τεχνολογική λογοδοσία

Μετά την Αραβική Άνοιξη, οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταπήδησαν από μια σε μεγάλο βαθμό αδιάλλακτη προσέγγιση διακυβέρνησης προς πιο τυποποιημένα — και συχνά αδιαφανή — συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Οι πλατφόρμες επέκτειναν τις ομάδες εμπιστοσύνης και ασφάλειας και άρχισαν να συνεργάζονται στενότερα με την κοινωνία των πολιτών μέσω αξιόπιστων συνεργασιών στην περιοχή και παγκοσμίως. Αλλά ο Najem λέει:

Μετά την επέκταση της ίδιας της τεχνολογικής λογοδοσίας και την προσαρμογή των τεχνολογικών εταιρειών, έχουμε παρατηρήσει ότι δεν μας οδηγεί πουθενά. Σταδιακά έχουμε φτάσει σε μια νέα φάση, όπου νιώθουμε ότι η τεχνολογική λογοδοσία είναι μια οικονομία από μόνη της, που δεν οδηγεί σε πραγματικά αποτελέσματα. Έτσι, η επόμενη φάση για εμάς τουλάχιστον και ίσως για άλλους στις παγκόσμιες πλειοψηφικές κοινότητες είναι πώς μπορούμε να επικεντρωθούμε στο ψηφιακό δημόσιο καλό, πώς μπορούμε να πιέσουμε περισσότερες κυβερνήσεις, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς να υιοθετήσουν περισσότερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, να εξετάσουν το οικοσύστημα και να κατανοήσουν τις απειλές των ΗΠΑ που συμβαίνουν τώρα, κ.λπ.

Μια άλλη ομάδα που έχει διαδραματίσει βασικό ρόλο στον αγώνα για τα ψηφιακά δικαιώματα και την τεχνολογική λογοδοσία στην περιοχή είναι η 7amleh, μια παλαιστινιακή οργάνωση που ιδρύθηκε το 2013. Εκείνη την εποχή, λέει ο Jalal Abukhater:

Ήταν μοναδικό και ενδιαφέρον στην παλαιστινιακή κοινωνία να υπάρχει ένας οργανισμός ανθρωπίνων δικαιωμάτων αφιερωμένος πλήρως στο θέμα των ψηφιακών δικαιωμάτων, ξέρετε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ψηφιακή μορφή. Ωστόσο, με την πάροδο των ετών, είδαμε διάφορα ορόσημα, είδαμε πρόοδο στις πολιτικές αποφάσεις και κινήσεις μέσω της ισραηλινής κυβέρνησης για να επηρεάσει τον έλεγχο περιεχομένου στις Μεγάλες Τεχνολογικές Εταιρείες. Είδαμε προβλήματα εκεί ως οργανισμός. Το 7amleh έλαβε ηγετική θέση στον αγώνα για τη διατήρηση των ψηφιακών δικαιωμάτων των Παλαιστινίων σε μια περίοδο όπου υπήρχε πολύ ισχυρή επιρροή μέσω της ισραηλινής κυβέρνησης. Υπήρξαν στην πραγματικότητα αρκετά σημαντικές αναφορές μέσω του 7amleh σχετικά με την κατάσταση της εποπτείας του διαδικτυακού περιεχομένου σε μια εποχή που δεν ήταν πραγματικά ένα θέμα προς συζήτηση, αλλά ήταν σαφώς μια κατάσταση, όπου υπήρχε σημαντική επιρροή από την κυβέρνηση και ως αποτέλεσμα συνέβαινε πολιτική καταστολή.

Ένα διαρκώς επεκτεινόμενο οικοσύστημα

Ενώ στις πρώτες μέρες, το κίνημα για τα ψηφιακά δικαιώματα προσέλκυε ειδικούς, σήμερα, άνθρωποι από άλλους τομείς έχουν αναγνωρίσει πώς τα ψηφιακά δικαιώματα τέμνονται με το έργο τους και η κοινότητα των ψηφιακών δικαιωμάτων τα έχει αγκαλιάσει.

Η Almasri λέει:

Επειδή το κίνημα για τα ψηφιακά δικαιώματα έχει αποκεντρωθεί και έχει πάψει να αποτελεί ειδικότητα, έπαψε να αποτελεί αποκλειστικότητα των ειδικών στα ψηφιακά δικαιώματα, αφού φυσικά το διαδίκτυο, όχι μόνο στην αραβική περιοχή αλλά σε όλο τον κόσμο, έχει γίνει μια θεμελιώδης υποδομή για τη λειτουργία κάθε είδους ευαίσθητων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων γενικότερα… κάθε είδους οργανισμοί, εταιρείες και πρωτοβουλίες σκέφτονται την ψηφιακή τους ασφάλεια, πώς οι νόμοι περί διαδικτύου επηρεάζουν τη χρήση του διαδικτύου ή τους θέτουν σε κίνδυνο και πώς οι τεχνολογίες επιτήρησης επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους.

Ο Abukhater αποδίδει την συλλογική εργασία που αναδύθηκε στην περιοχή όλα αυτά τα χρόνια στην οικοδόμηση της δύναμης του κινήματος:

Σήμερα, η κοινωνία των πολιτών και η ψηφιακή κοινωνία των πολιτών έχουν πολλά φόρουμ, πολλούς συνασπισμούς και δίκτυα, αλλά είναι πάντα σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για έργο, που βασίζεται σε πολλά χρόνια εμπειρίας, σχέσεων και δικτύων — ότι πρόκειται για διαφορετικά μέρη, που έρχονται να υποστηρίξουν το ένα το άλλο σε διαφορετικές φάσεις για να διασφαλίσουν ότι αυτό το είδος έργου θα επιτύχει και ότι αυτό το οικοσύστημα θα διατηρηθεί παγκοσμίως με την υποστήριξη συνεργαζόμενων οργανισμών, οι οποίοι ήταν πολύ κρίσιμοι για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα αυτού του οικοσυστήματος, ειδικά στην Παλαιστίνη.

Αυξανόμενες συνεργασίες

Συνέδρια όπως το Bread and Net, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Βηρυτό το 2018, και το Φόρουμ Ψηφιακού Ακτιβισμού της Παλαιστίνης (PDAF), που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Ραμάλα το 2017, φέρνουν κοντά ακτιβιστές, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και άλλους επαγγελματίες για να δικτυωθούν και να μάθουν για το έργο ο ένας του άλλου. Η πανδημία, η σύγκρουση και άλλα εμπόδια δεν έχουν εμποδίσει κανένα από τα δύο συνέδρια να συνεχιστεί: το PDAF έχει γίνει μια ετήσια εικονική εκδήλωση, που προσελκύει ομιλητές με μεγάλα ονόματα, ενώ το Bread & Net έχει περιορίσει τις συναντήσεις του, αλλά συνεχίζει να προσελκύει μεγαλύτερα πλήθη κάθε φορά.

Η Almasri αποδίδει σε αυτές τις συναντήσεις την επέκταση του κινήματος πέρα ​​από τους παραδοσιακούς τεχνικούς και ακτιβιστές που συμμετείχαν πρώτοι. «Βλέπεις ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών πεδίων. Βλέπεις καλλιτέχνες, αρχειονόμους, δημοσιογράφους να συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις, κάτι που σίγουρα είναι η πιο φωτεινή πλευρά των πραγμάτων όσον αφορά αυτόν τον τομέα ή αυτήν την σκηνή».

Επίσης, αποδίδει τα εύσημα στην εμφάνιση συμμαχιών όπως η Συμμαχία για τα Ψηφιακά Δικαιώματα της Μέσης Ανατολής (MADR, της οποίας το EFF είναι μέλος), η οποία ιδρύθηκε το 2020 από άτομα και οργανισμούς που συνεργάζονταν εδώ και πολλά χρόνια για να επισημοποιήσουν αυτές τις συνεργασίες.

«Εκτός από τις συνεργασίες σε επίπεδο υπεράσπισης, [το MADR] δημιουργεί ένα είδος σημείου πίεσης στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες, στις πολιτικές εποπτείας περιεχομένου, επιτρέπει έναν ορισμένο συντονισμό σε επίπεδο ΟΗΕ, κ.λπ., κάτι που θεωρώ πραγματικά θετικό επειδή συνδυάζει ορισμένες από τις περιττές προσπάθειες και βοηθά στον καθορισμό προτεραιοτήτων».

Κοιτάζοντας το μέλλον

Σκεπτόμενοι το μέλλον του κινήματος, η Almasri και ο Najem συμφωνούν ότι τα ψηφιακά δικαιώματα δεν αποτελούν πλέον μια εξειδικευμένη αγορά. Με τα λόγια του Najem: «Πρόκειται για όλα τα άλλα… πρόκειται για τα πάντα».

Η Almasri προσθέτει:

Όσον αφορά τις προτεραιότητες, πράγματα πάνω στα οποία έχει εργαστεί αυτή η σκηνή, πιστεύω ότι η 7η Οκτωβρίου 2023 ήταν ένα μεγάλο σημείο καμπής στον τρόπο, με τον οποίο οι ακτιβιστές, οι ερευνητές και οι ακαδημαϊκοί για τα ψηφιακά δικαιώματα -σε αυτόν τον τομέα- εξετάζουν τα ψηφιακά δικαιώματα γενικότερα. Φυσικά, υπάρχει το μείζον ερώτημα της ανάγκης αναθεώρησης των τακτικών για την καταπολέμηση της τεχνολογικά υποβοηθούμενης γενοκτονίας του Ισραήλ, η οποία ενδυναμώνεται επίσης από την παγκόσμια οικονομία, τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και τις κυβερνήσεις του κόσμου; Ποιες συμμαχίες πρέπει να αρχίσουμε να χτίζουμε σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο;

Θεωρεί την «ψηφιακή κυριαρχία», την ικανότητα των ανθρώπων και των κοινοτήτων να επιλέγουν, να ελέγχουν και να χρησιμοποιούν τεχνολογία που εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις αξίες τους, ως ένα από τα επόμενα μεγάλα θέματα που θα αντιμετωπίσει το κίνημα, καθώς οι συζητήσεις σχετικά με το ποιος κατέχει και φιλοξενεί τα δεδομένα μας έχουν ενταθεί εν μέσω αποκαλύψεων ότι οι αμερικανικές εταιρείες έχουν διαδραματίσει ρόλο σε περιφερειακές συγκρούσεις.

Έχουν υπάρξει θύλακες συζητήσεων σχετικά με το πώς να επιτευχθεί η ψηφιακή κυριαρχία, ειδικά από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγράφουν εγκλήματα πολέμου… Υπάρχει μια επίγνωση του πώς η εξάρτηση από παρόχους με έδρα τις ΗΠΑ, αποθήκευση στο cloud, ακόμη και υποδομές φιλοξενίας αποτελεί κίνδυνο, ειδικά μετά το πώς η χρήση αυτών των υπηρεσιών έχει χρησιμοποιηθεί ως όπλο κατά της ψηφιακής ύπαρξης ορισμένων οργανισμών στην περιοχή που έχουν αποσυνδεθεί από τις πλατφόρμες ή το περιεχόμενό τους έχει αφαιρεθεί από πλατφόρμες όπως το Meta και το YouTube επειδή το περιεχόμενό τους δεν ευθυγραμμίζεται με την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών… επομένως εγείρεται ένα μεγάλο ερώτημα σχετικά με το πώς βλέπουμε την ψηφιακή ανεξαρτησία, ποιο είναι το φάσμα της ανεξαρτησίας που μπορεί να επιτύχει η κοινωνία των πολιτών στην περιοχή και σε σχέση με το τι είναι επίσης διαθέσιμο.

Επισημαίνει επίσης τον ρόλο των ερευνητ(ρι)ών στην περιοχή:

Έχει γίνει πολύ περισσότερη έρευνα σχετικά με την πολιτική οικονομία των τεχνολογιών επιτήρησης, επομένως δεν εξετάζεται μόνο ο τρόπος με τον οποίο οι κυβερνήσεις τις χρησιμοποιούν, αλλά και η αλυσίδα εφοδιασμού τους, ποιος επενδύει σε αυτές τις τεχνολογίες και πώς τα γεωπολιτικά δίκτυα ενίσχυσαν τον πολλαπλασιασμό τους στα χέρια των κυβερνήσεων. Εδώ είναι που αποκτούν σημασία οι μελέτες που εξετάζουν την πολιτική οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης και του στρατού, προσπαθώντας να κατανοήσουμε πώς αυτός ο τομέας των όπλων, ο στρατός και η Τεχνητή Νοημοσύνη αναπτύχθηκαν μαζί ως μέρος αυτού του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος αντί να εξετάζουν αυτές τις τεχνολογίες σε σιλό, δηλαδή. Εξετάζοντας τον πολλαπλασιασμό αυτών των τεχνολογιών από γεωπολιτική άποψη, εξετάζοντας το ευρύτερο οικοσύστημα αντί να εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητές του. Νομίζω ότι αυτή ήταν μια μεγάλη εξέλιξη στον τρόπο, που εξετάζουμε τα ψηφιακά δικαιώματα και τον τρόπο με τον οποίο τα ψηφιακά δικαιώματα έχουν συγκλίνει και ενσωματωθεί στη γεωπολιτική σκηνή.

Καθώς η παγκόσμια κοινότητα ψηφιακών δικαιωμάτων συνεχίζει να επεκτείνεται, είναι σαφές ότι τα ερωτήματα που βρίσκονται στον πυρήνα της δεν αφορούν πλέον μόνο την πρόσβαση ή την έκφραση, αλλά και την εξουσία — ποιος την κατέχει, πώς ασκείται και ποιος μένει εκτός των προστασιών της. Αυτό που ξεκίνησε ως αγώνας για να διατηρηθεί το διαδίκτυο ανοιχτό έχει μετατραπεί σε μια ευρύτερη προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του — μια προσπάθεια που αντιμετωπίζει ζητήματα υποδομών, ιδιοκτησίας και των παγκόσμιων ανισοτήτων που είναι ενσωματωμένες και στα δύο.

Κι όμως, παρά την κλίμακα αυτών των προκλήσεων, η δύναμη του κινήματος έγκειται στην αλληλεγγύη, τα οικοσυστήματα και τα δίκτυα που έχει χτίσει για πάνω από μια δεκαετία. Από τις πρώτες μέρες των κοινοτήτων blogging και τεχνολογίας μέχρι την ολοένα και πιο ισχυρή κοινότητα ψηφιακών δικαιωμάτων, οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων στην περιοχή έχουν αντιταχθεί σε δικτάτορες, έχουν υπομείνει πόλεμο και καταστολή, αλλά παραμένουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν.